全台暖熱連5天！鋒面周六報到　一圖看懂降雨趨勢

▲明日各地晴到多雲，高溫上看33度，暖熱天氣將持續到周五。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

天氣穩定，中央氣象署指出，明天各地晴到多雲，環境偏東風，溫度回升，西半部高溫31至33度，暖熱氣溫持續到周五，周六鋒面通過、東北季風增強，北部及東北部轉涼，且降雨機率提高，而10月下旬可能熱帶擾動發展，氣象署將持續觀察。

氣象署預報員張承傳說，明天天氣跟今天類似，各地晴到多雲，僅東北部有局部短暫雨，基隆北海岸、大台北山區、東半部及馬祖有零星飄雨，午後南部及各地山區有局部短暫雷陣雨，且有局部大雨發生的機率。

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▲未來降雨趨勢 。（圖／氣象署提供）

他表示，周二北邊有個小高壓下來，但強度較弱，風向轉為東北風，基隆北海岸、東半部及大台北山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後南部及各地山區有局部短暫雷陣雨，這樣天氣型態持續到周五。

周末天氣明顯變化，張承傳說，周六鋒面通過且東北季風增強，北部、東半部降雨機率提高，且北台灣明顯轉涼，但中南部不受影響。周日至下周二仍受東北季風影響，北部及東北部有局部短暫雨。

▲未來溫度趨勢 。（圖／氣象署提供）

溫度方面，張承傳指出，周五前各地都算是暖熱，西半部地區31至33 度，東半部也有29、30度。周六鋒面通過且東北季風增強，北部高溫下降至27、28度低溫各地落在23至25度，北部及東北部氣溫偏涼，各地早晚稍涼。

張承傳提到，菲律賓東方海面在10月下旬可能還有熱帶系統發展的機會，但是否生成為颱風及位置，時間尚遠，還不確定，氣象署將會持續觀察。