明冷高壓來襲「雨最多地區曝」　周末變天2地濕答答

▲今日各地晴時多雲，午後山區有短暫雷陣雨發生的機會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔡亞樺／台北報導

天氣穩定，天氣風險公司天氣分析師林孝儒指出，今日受高壓迴流偏東風且環境水氣較少影響，各地為晴時多雲天氣，午後以山區有熱對流短暫雷陣雨影響機會，日高溫普遍都在30度以上，夜低溫約22至25度，日夜溫差滿大的。

林孝儒在氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，明、後天北方大陸冷高壓南下幅度偏小，強度較弱，為台灣帶來東北風環境，但對天氣影響有限，預測中南部維持晴時多雲，午後山區熱對流雷陣雨，氣溫亦無變化。

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不過他表示，迎風地區以北部至東北部（北海岸、基隆至宜蘭）有局部短暫陣雨，但降雨量級大概都還在大雨等級以下。氣溫變化不大，僅迎風地區北部至東北部因降雨，高溫約降至28至30度。

林孝儒指出，周四、周五轉為高壓迴流偏東至東南風，天氣型態與今日類似，相對都還是比較穩定，氣溫較悶熱，午後山區熱對流雷陣雨及東部地形偶雨。戶外活動做好防曬措施並多補充水分，早出晚歸也要留意日夜溫差變化，前往山區亦要留意熱對流雷陣雨。

林孝儒提到，周末有一波東北季風增強機會，預測對中南部影響仍小，基本可維持晴時多雲穩定天氣。不過，北部及東部周六起隨鋒面通過後，東北季風南下增強，將轉陰陣雨天氣，氣溫轉涼，周末安排活動還請留意預報資訊。