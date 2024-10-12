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渣夫電話沒掛！妻驚聽「9分33秒叫聲」崩潰：那女人高潮了

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦,崩潰。（圖／記者周亭瑋攝）

▲老公忘了掛電話，原PO聽見小三激戰叫聲。（示意圖／記者周亭瑋攝）

網搜小組／劉維榛報導

「沒有永遠的好男人！」一名人妻表示，夫妻倆許久沒行房，某次老公忘了掛電話，竟讓她親耳聽見小三的叫聲，「我聽了9分33秒那個賤女人高潮了」，而老公返家打死不承認，還謊騙與公司已婚男女一起看謎片，是他們的樂趣之一。然而原PO為了孩子隱忍，讓網友不捨喊話「不要拿小孩當藉口，該離的快離吧」。

一名女網友在Dcard透露，結婚18年育有2孩，老夫老妻的平淡生活，她卻在3年前發生變化，無意間看到老公同事出遊照，才知道說去上班都是假的，其實都是出遊吃美食。

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某天，原PO要老公去接小孩，他急忙說好就放下電話，但忘了掛掉，「我的第六感告訴我有問題」，果真下秒傳來女人的淫蕩叫聲。原PO至今無法忘記當時的崩潰情緒，「我在電話這頭痛哭流涕吶喊著...你們這對奸夫淫婦為什麼如此對我？但他們仍忘情的做愛，我聽了9分33秒那個賤女人高潮了。」

原PO正想要錄下音檔時，卻被老公與小三發現，因此並未錄成功，更令原PO心寒的是，老公打死不承認偷吃，還大言不慚解釋「我是和已婚男和已婚女一起看性愛影片而已，是我們公司私下正當的娛樂」，要原PO不要想太多。

也因為有孩子的包袱，原PO只能隱忍這段支離破碎的婚姻，「他三不五時下班後身上有香味」，卻謊稱是廁所芳香劑的味道，也不願與原PO履行夫妻義務，「只有我這個笨蛋才一直相信他的謊言，他肯定是外遇在外面吃飽了...好可憐好可悲。」

底下網友氣憤回應，「小孩應該也不小了，不要拿小孩當藉口，該離的快離吧」、「跟別的女人看性愛影片，不叫正常娛樂...離婚才能讓自己過得更好，不要讓自己接下來的50年毀在自己的忍耐中」、「看到這篇火都起來了，X男女一對，找徵信社公開他們」、「趕快離婚拿贍養費，這種不離留著幹嘛」。

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