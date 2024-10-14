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中國海警稱愛心環台軍演「都是愛你的形狀」！海巡署回擊了

▲▼ 聯合利劍2024B中國海警 。（圖／翻攝央視）

▲中國海警局貼出環台島巡航管控海報。（圖／翻攝自中國海警局）

記者閔文昱／綜合報導

共軍14日清晨展開「聯合利劍－2024B」圍台軍演，事後中國海警局公布了一條繞行台灣的巡航路線圖，該路線形成一顆巨大愛心，還譏諷「海派甜心」、「巡航都是愛你的形狀」等。對此，海巡署副署長謝慶欽表示，這是中國大陸進行認知作戰的虛假訊息，呼籲民眾不要掉入中共認知作戰的陷阱。

根據中國海警局的公告，海警2901、1305、1303及2102共4支編隊，今日在台灣周邊海域進行「環台島巡航管控」，這是中國海警首次展開環台巡航。隨後，中國海警在社群網站「微博」上貼出兩張海報，背景為台灣的衛星影像，中國海警將巡航路線以紅色箭頭標記，連起來則形成了一顆巨大愛心，並在一旁以繁體字寫下「海派甜心」、「巡航都是愛你的形狀」。

▲▼中國海警船與台灣海巡艦對峙。（圖／海巡署提供）

▲中國海警船與台灣海巡艦對峙。（圖／海巡署提供）

對於中國海警的行為，海巡署副署長謝慶欽表示，海巡署已採取「1艘巡防艦，搭配1艘巡防艇，採2對1方式」，全程掌控中共海警船的動態。他強調，海巡署已做好準備，有信心也有能力捍衛國家海疆及主權。

謝慶欽副署長進一步指出，若有海警船意圖登檢我國海域內之國籍船舶，海巡署船艦會立即前推應處，全力阻擋陸船登檢。他強調，只要侵犯海域就是挑釁，並譴責中國大陸的虛假訊息，呼籲民眾不要掉入中共認知作戰的陷阱。

此外，在中共解放軍進行軍演的同時，海巡署已成立應變中心，並調度線上巡防艦船艇妥適因應。海巡署強調，中國海警船進入金馬的禁限制水域是侵擾，而非執法，並譴責中國大陸的虛假訊息。

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