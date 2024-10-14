快訊／陸軍演不針對台灣同胞　國台辦：堅決懲戒賴清德「台獨」謬論

▲大陸國台辦發言人陳斌華 。（圖／記者任以芳攝）

記者 任以芳／北京報導

解放軍東部戰區今（14）日清晨「突襲式」宣佈展開「聯合利劍-2024B」圍台軍演，大陸國台辦先公布新一波懲戒台獨名單，稍早針對本次軍演做出最新回應稱，「『聯合利劍—2024B』 演習是捍衛國家主權和領士完整的正義之舉」，針對的是賴清德編造「台獨」謬論、宣揚分裂主張的堅決懲戒，以及外部勢力干涉，並非針對廣大台灣同胞。

大陸國台辦發言人陳斌華今表示，中國人民解放軍東部戰區今天組織戰區陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台灣海峽、台島北部、台島南部、台島以東，開展「聯合利劍一2024B」演習，是對賴清德不斷編造「台獨」謬論、宣揚分裂主張的堅決懲戒，是對「台獨」分裂勢力謀「獨」挑釁的有力震懾，是捍衛國家主權和領土完整的正義之舉。

陳斌華表示，賴清德上台以來，頑固堅持「台獨」分裂立場，大肆販賣其「台獨」主張，嚴重挑釁一個中國原則，勾連外部勢力不斷進行謀「獨」挑釁，嚴重破壞兩岸關係，嚴重威脅台海和平穩定。「台獨」與台海和平水火不容，如果賴清德當局執迷不悟，繼續謀「獨」挑釁，將把台灣民眾推向災難深淵。

陳斌華指出，國家統一是不可阻擋的歷史大勢，是不容挑戰的民族大義。「我們解決台灣問題、完成國家統一的意志堅如磐石，維護國家主權和領土完整的能力堅不可摧，懲治謀「獨」挑釁、粉碎分裂圖謀的行動堅決有力。我們的反制措施針對的是「台獨」份子的分裂行徑和外部勢力干涉，絕非針對廣大台灣同胞。」

最後，他呼籲，希望廣大台灣同胞堅守民族大義、順應歷史大勢，充分認清「台獨」分裂的極端危險性、危害性，堅決反對「台獨」分裂和外來干涉，堅定守護中華民族共同家園，與大陸同胞攜手共創國家統一、民族復興的美好未來