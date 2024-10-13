翁曉玲提案刪中國人繼承遺產200萬門檻　林楚茵：是要拖累台灣嗎？

▲國民黨立委翁曉玲。（圖／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨立委翁曉玲提案修法，取消限制大陸地區人民繼承臺灣地區財產總額不得逾新台幣2百萬元之規定。對此，民進黨立委林楚茵批評，翁曉玲又再背離台灣民意向中國靠攏，若該法三讀，恐會進一步增加中國對台灣掌控力。

林楚茵批評，中國經濟持續下行，現在拋出這樣的修法，翁曉玲是要拖累台灣嗎？尤其中國的戶籍制度不完善，又不讓人信任。刪除2百萬門檻，恐怕會讓敵對勢力的資本透過遺產繼承進入台灣，進一步增加中國對台灣掌控力，對台灣造成威脅。

《台灣地區與大陸地區人民關係條例》第67條條文規定，被繼承人在台灣地區之遺產，由大陸地區人民依法繼承者，其所得財產總額，每人不得逾新台幣2百萬元。超過部分，歸屬台灣地區同為繼承之人；台灣地區無同為繼承之人者，歸屬台灣地區後順序之繼承人；台灣地區無繼承人者，歸屬國庫。翁曉玲提案刪除此項限制。

翁曉玲提案指出，有鑑於大陸與臺灣地區人民交流與嫁娶日益頻繁，有關親屬繼承權益保障等事件應與時俱進，且限制大陸地區人民僅得繼承新台幣2百萬元以下，又對於其他外籍人士並無類此之規定，有違平等原則。而大陸之相關法律亦未對台灣人民繼承大陸地區之財產有類似限制，因此提出修法。