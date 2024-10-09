農漁牧災損品項單價　陳亭妃要求每年需滾動式檢討

▲颱風、豪大雨容易帶來大規模農、漁、牧損失，立委陳亭妃要求農業部長陳駿季，每年要滾動式檢討農漁牧災損品項單價。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

颱風、豪大雨容易帶來大規模農、漁、牧損失，立委陳亭妃要求農業部長陳駿季，每年要滾動式檢討農漁牧災損品項單價，另外在產業設備損壞部分也應檢討納入補助範圍，重新修正天然災害救助辦法，並對救助制度進行總檢討。

陳亭妃表示，在颱風過後，農漁牧業的朋友們苦苦等待政府對損失慘重的他們伸出援手。然而依據現行的「農業天然災害救助辦法」規定，現金救助的項目，除了田區作物及「直接用於生產用途的溫網室設施」之外，其他重要的「非直接生產器材設備」等等均未列入，造成許多設備損壞的農漁牧業難以復原，缺乏生產設備也讓產業陷入停擺，重新投入生產的日子也因而遙遙無期。

陳亭妃也提到，現行的「農業天然災害現金救助品項及額度」長期未經滾動檢討，無法反映市場物價變動，對農、漁、畜牧等不同品項的補助無法有效應對災損及物價波動。

農業部長陳駿季，也承諾未來將計畫在每年汛期前重新檢視農漁牧業產品價格與災損基準，建立滾動調整機制，確保救助標準更為貼近實況，避免救助金額與市價出現較大落差。

陳亭妃也提醒陳部長，除了檢討救助標準，地方與中央之間的災損責任分工也需要更為明確，未來必須制定標準作業流程（SOP），於災損發生時清楚劃分各級單位權責，地方政府必須依據規範主動展開災後應變，建立責任制，確保災後救助流程順暢並減少推諉情形一再發生。