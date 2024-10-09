厭世又無法離職怎麼辦？不離開崗位也能回血的4種方法

▲不離開崗位也能暫停的4種方法。（圖／取自photoAC，下同）

記者楊智雯／綜合報導

覺得每天都被壓力追著跑、煩躁不安，即使放假也無法真正放鬆，壓力山大、厭世無力感一直來，卻無法馬上離職怎麼辦？如果你正在崗位上掙扎，不要急著辭職，先感覺一下現在自己的情緒狀態是否覺得急躁、混亂，事情接踵而來就連放假也無法真正休假，當自覺到這種狀況時離職不見得是最好的選擇，先照顧心理壓力放鬆下來，才不會做出後悔的決定，想像一下當你處在最佳狀態下時，會感覺到清醒、放鬆與專注，嘗試以下4種讓生活按下暫停鍵的方法，即使無法真正休假，也能隨時暫停，為自己充電，將生活壓力降到綠燈！

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▲學習新東西是一種簡單卻有效的方法。

1. 學點新東西

學習新東西是一種簡單卻有效的暫停方式，無論是報名一門課程還是嘗試新技能，都能讓大腦從日常的壓力中解脫出來。當大腦轉換焦點，你會發現生活中的煩悶與厭倦感不再那麼強烈，取而代之的是新鮮感和動力。例如，學習繪畫、烹飪甚至是運動，都能為生活注入新的活力。同時，獲得新知識也能提升自信，帶來不同的視角，讓你對生活有更多的期待和探索。

▲試著建立新的運動習慣。

2. 培養運動習慣

有多久沒有運動了呢？運動是一種紓壓方式，試著建立新的運動習慣，無論是跑步、瑜伽，還是拳擊，能在身心疲憊時獲得短暫的放鬆。當你開始流汗，體內的多巴胺也會讓情緒更加穩定，此外，規律運動能改善身體機能，努力後更能感受到自我提升的滿足感。

▲與老朋友相逢時很容易想起過去的美好時光。

3. 重拾友情

與老朋友相逢時很容易想起過去的美好時光，對現在身邊的人事物覺得厭煩時，不妨聯絡許久不見的朋友，簡單的聚會或敘舊聊天，重新找回遺忘的快樂，重拾心靈上的歸屬感與支持。

▲全心投入下廚的過程能轉移對日常壓力的注意力。

4. 自己下廚準備大餐

生活不如意就好好吃頓飯吧！從菜單決定、挑選食材、專心烹調每道菜，趁機展現廚藝準備豐盛的晚餐，全心投入的過程也能轉移對日常壓力的注意力，刻意改變日常生活模式，加入新的事物，都能找到給自己喘息的空間，現在就能立刻實行！

