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大陸 大陸焦點 特派現場

陸海警對馬祖常態化執法巡查？　宋忠平：軍警模擬圍台更精準具象

▲▼ 中國海警船1305與我國宜蘭艦距離。（圖／海巡署提供）

▲ 大陸舷號1305海警船1305與我「宜蘭艦」近距離，肉眼可見對方艦艇。（圖／海巡署提供）

記者任以芳／北京報導

大陸解放軍東部戰區今（14）日突擊宣布實行「聯合利劍-2024B」演習，本次軍演科目「首次」出現具體性科目，大陸海警「首次」突破馬祖海域，實行「軍警」圍台軍演。大陸軍事專家宋忠平接受《東森新媒體ETtoday》訪問表示，解放軍每次軍演側重點都不同，通過大量的軍事演練，最後轉化為軍事行動也是各國普遍現象。「演不是為了演，練不是為了練」，最終在某些時機真正轉化為實戰。」也是提醒民進黨要讀懂軍演實際內涵，不要誤判，讓台海陷入危機。

東部戰區今天將陳突擊宣布「聯合利劍-2024B」演習，釋出最新軍演示意圖、演習作戰科目，宣布組織東部戰區陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，演習範圍針對「台灣海峽、台島北部、台島南部、台島以東」。

解放軍東部戰區新聞發言人李熹稱，有艦機多向抵近台島，諸軍兵種聯合突擊，重點演練海空戰備警巡、要港要域封控、對海對陸打擊、奪取綜合制權等科目，檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。

▲▼ 舷號2901的海警船是目前中國海警裝備的最大執法船 ，首次參與對台任務，聯合利劍2024B（圖／翻攝 新浪）

▲舷號2901海警船是目前大陸海警最大執法船，首次參與對台任務「聯合利劍-2024B」。（圖／翻攝 新浪）

相較5月份「聯合利劍-2024A」演習，本次10月14日「聯合利劍-2024B」演習出現不同以往情況。首次明確指出科目演習目標「要港要域風控」「對海對陸打擊」；首次出現明確標示台灣6個港口；首次出現大陸海警艦隊完整繞行台灣周邊海域；首次出動陸海警目前最大噸位的萬噸艦「2901艦」，第一次參加對台任務。

相較「聯合利劍-2024A」演習大陸海警行動位烏丘嶼、東引島附近海域以及台灣東部海域。這一次行動當沒有金門，原本烏丘嶼點位變成馬祖，也是大陸海警「第一次」進入我方在馬祖畫出的「限制水域」。

今年「0214翻船事件」衝擊之下，大陸海警已經在金廈海域多次進行常態化執法巡查，甚至多次與我方有過近距離喊話，因此可以理解為何「聯合利劍-2024B」沒有把金門列入演習範圍。

大陸《央視》報導也用「徹底撕開台當局所謂划線」，凸顯大陸海警通過此次行動完成對台靠近大陸一側的所有外島的執法管控，預示「將來或對馬祖實施常態化執法巡查。」

▼ 大陸海警艦艇編隊首次在台周邊環繞。（圖／翻攝 中國海警）

▲▼ 大陸軍演 利劍2024Ｂ 。（圖／翻攝 中國海警、東部戰區）

▲▼大陸解放軍宣布實行「聯合利劍-2024B」演習，。 。（圖／翻攝 央視、東部戰區）

▲大陸解放軍突擊實行「聯合利劍-2024B」演習，本次演練更加具體精準 。（圖／翻攝 東部戰區）

大陸軍事專家宋忠平接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，「已經不是看演習地點離台灣越近越好，而是戰位更加精準，才能把真正作戰預案在未來轉化為軍事行動。」

宋忠平指出，「通過大量的兵器推演，通過大量的軍事演練，最後把軍事演練轉化為軍事行動，以最小的成本和代價來解決軍事鬥爭，這是世界軍事強國所普遍採取的一種方法。」

「聯合利劍-2024A」、「聯合利劍-2024B」不是用來比較？宋忠平則回應，每一次軍演側重點不一樣，只能說是不斷再升級，比如強調「要港要域封控」、「對海對陸打擊」，甚至標示出台灣6個港口，以及「軍警」首次模擬圍台，首次進入馬祖「近至海魚」，這些都是顯示本次軍演更加精準。

「必須提醒，解放軍針對的是台軍，我打的是你的軍港，以及和戰機相關的空域，不是針對台灣老百姓，而是針對支持『台獨』勢力的台軍，這樣更具象化。」宋忠平說。

他也提醒，「民進黨挑釁的越激烈，軍演就是很嚴重的警告，隨時可以轉化為軍事行動，提醒賴清德要讀懂軍演實際內涵。演不是為了演，練不是為了練，而是真正轉化為實戰。」

什麼時候轉化為實戰？宋忠平強調，「關鍵在於賴清德不再顧及中國大陸的底線和紅線，一意孤行搞『法理台獨』，解放軍只能採取非何平方式解決台灣問題。」

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