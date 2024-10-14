台中4警犬服役滿7年退休！今起5天開放領養　盼有一個溫暖的家

▲台中警犬隊4隻警犬退役，開放民眾領養。（圖／台中市警局提供）



記者白珈陽／台中報導

台中市警局警犬隊的4隻警犬服滿役期退役了！市警局14日宣布今天上午8時起至18日晚間6時止，開放領養4隻退役警犬。時任警犬隊草創時期隊長陳玉梅說，這4隻元老狗狗對警員來說，除了是同事、更像家人，盼退休後能有好歸宿；市警局長李文章說，希望市民踴躍參與警犬退役的領養行動，給予這些英雄犬隻一個溫暖的家。

台中市警局表示，台中警犬隊Tiny、Candy、Baby、Pinky，已達7年服務年限，從警犬隊創隊起就跟隨警方出任務，參與過多起大型案件的搜查工作，包括緝毒、偵爆、搜救等重要任務，憑藉敏銳的嗅覺及優良的感知能力，成為守護台中市民的重要夥伴。

警犬隊草創時期隊長隊長、現在第四警分局服務的陳玉梅說，這些元老的狗狗陪伴我們度過最艱難的草創時期，對於我們來說除了像同事更像家人，希望退休後牠們能有個好歸宿，過開心健康的退休生活。長江後浪推前浪，未來這些狗學弟可以繼續努力，將中市警犬的精神延續下去！

台中市警局長李文章說，這些警犬在過去的服役期間展現了非凡的勇氣與奉獻精神，是警隊不可或缺的一部分，呼籲更多市民能夠參與到警犬退役後的領養行動中，給予這些英雄犬隻一個溫暖的家，這些光榮退役的警犬，雖然不再穿上警犬背心，卻依然是社會的守護者，期待牠們在新的生活中，能夠享受平靜與快樂的退休時光，並將牠們的精神傳承給下一代警犬。

台中市警局指出，10月14日8時起至10月18日晚間6時止，有意願領養狗狗的民眾，可至臺中市政府服務e櫃檯、台中市警局網站、警犬隊全球資訊網，詳閱領養及申請資訊。