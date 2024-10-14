　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台中4警犬服役滿7年退休！今起5天開放領養　盼有一個溫暖的家

▲▼ 。（圖／台中市警局提供）

▲台中警犬隊4隻警犬退役，開放民眾領養。（圖／台中市警局提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市警局警犬隊的4隻警犬服滿役期退役了！市警局14日宣布今天上午8時起至18日晚間6時止，開放領養4隻退役警犬。時任警犬隊草創時期隊長陳玉梅說，這4隻元老狗狗對警員來說，除了是同事、更像家人，盼退休後能有好歸宿；市警局長李文章說，希望市民踴躍參與警犬退役的領養行動，給予這些英雄犬隻一個溫暖的家。

台中市警局表示，台中警犬隊Tiny、Candy、Baby、Pinky，已達7年服務年限，從警犬隊創隊起就跟隨警方出任務，參與過多起大型案件的搜查工作，包括緝毒、偵爆、搜救等重要任務，憑藉敏銳的嗅覺及優良的感知能力，成為守護台中市民的重要夥伴。

警犬隊草創時期隊長隊長、現在第四警分局服務的陳玉梅說，這些元老的狗狗陪伴我們度過最艱難的草創時期，對於我們來說除了像同事更像家人，希望退休後牠們能有個好歸宿，過開心健康的退休生活。長江後浪推前浪，未來這些狗學弟可以繼續努力，將中市警犬的精神延續下去！

台中市警局長李文章說，這些警犬在過去的服役期間展現了非凡的勇氣與奉獻精神，是警隊不可或缺的一部分，呼籲更多市民能夠參與到警犬退役後的領養行動中，給予這些英雄犬隻一個溫暖的家，這些光榮退役的警犬，雖然不再穿上警犬背心，卻依然是社會的守護者，期待牠們在新的生活中，能夠享受平靜與快樂的退休時光，並將牠們的精神傳承給下一代警犬。

台中市警局指出，10月14日8時起至10月18日晚間6時止，有意願領養狗狗的民眾，可至臺中市政府服務e櫃檯台中市警局網站警犬隊全球資訊網，詳閱領養及申請資訊。

ET快訊
旅行社搞錯飯店時間！吳宗憲「只穿一件內褲」被趕出房
快訊／賴素如出獄了！　假釋通過
快訊／對流旺盛！5縣市大雨特報　下到晚上
砂石車故意撞狗　小黑「內臟外露」當場慘死
3億沒了！　橋式機倒塌全毀
蕭敬騰秘戀16年無人知　王子才懂Summer昔日「護愛舉動」
蛋價崩盤！　產量「嚴重過剩」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

太極雙星弊案判7年半　前北市議員賴素如服刑3年10月假釋出獄

農地搬運車疑闖紅燈…撞上左轉休旅車！　警要開罰了

台中4警犬服役滿7年退休！今起5天開放領養　盼有一個溫暖的家

驚悚畫面曝！嘉義砂石車故意撞狗　小黑「內臟外露」當場慘死

現場慘況曝！貨輪靠泊基隆港　「輕推1下」橋式機…3億沒了

只有「衛生連」證照...彰化男當密醫16年！自製皮膚偽藥下場曝

關渡大橋違規嚴重　將啟用「科技執法」

角頭涉嫌強拍女子私密片　士檢：已扣手機鑑識中

社子島單車步道旁驚見男性浮屍　嚇壞晨運民眾！身分待查

快訊／國1內湖交流道「貨櫃車自撞折甘蔗」！　後方回堵3公里紫爆

蕭敬騰流淚告白愛妻「八輩子在一起」　大吼：林有慧我愛妳！..抱住狂親♥

蕭敬騰Summer世紀大婚賓客超強　半個演藝圈都來了！他們全家出動

坤達.柯震東.王子上台熱舞！　「蕭敬騰加入16蹲」變限定團(?)

東港迎王遇惡魂上民眾身　錢中軍府降駕喝令離開

汪建民最後一程好友都來了　陳為民悲痛送別：才說要約...

蕭敬騰婚紗照花絮曝光！　逆光親吻Summer超浪漫

國3重大車禍2死身分曝！　宮廟執事、街頭藝人遇劫

蕭敬騰婚禮甜吻Summer　曬「13.33克拉千萬鑽戒」：一生愛妳

【超捧場】POV:老闆約打球 但隔天發薪水

快訊／國道3號深夜嚴重車禍！1車凹爛扭曲　2人頭顱破裂慘死

太極雙星弊案判7年半　前北市議員賴素如服刑3年10月假釋出獄

農地搬運車疑闖紅燈…撞上左轉休旅車！　警要開罰了

台中4警犬服役滿7年退休！今起5天開放領養　盼有一個溫暖的家

驚悚畫面曝！嘉義砂石車故意撞狗　小黑「內臟外露」當場慘死

現場慘況曝！貨輪靠泊基隆港　「輕推1下」橋式機…3億沒了

只有「衛生連」證照...彰化男當密醫16年！自製皮膚偽藥下場曝

關渡大橋違規嚴重　將啟用「科技執法」

角頭涉嫌強拍女子私密片　士檢：已扣手機鑑識中

社子島單車步道旁驚見男性浮屍　嚇壞晨運民眾！身分待查

快訊／國1內湖交流道「貨櫃車自撞折甘蔗」！　後方回堵3公里紫爆

快訊／台南善化區嘉南大圳驚傳落水　外籍女移工被民眾即時救起

楊晨熙「中空泳裝」辣曬美胸！　產後6個月真實身材現形

「大清星湛」青埔1／2價　雙案聯銷熱烈公開！

黑豹旗／高中軟棒冠軍中山工商不敵善化　預賽就被淘汰

金鐘女星隔11年再度入圍！親妹出家20年「她為戲要求剃髮」曝巧合

台灣觀巴線上活動開跑　觀光署祭大獎「全年免費搭」

LIVE／中共啟動聯合利劍B演習　國防部1700說明最新軍演狀況

民眾汽車拋錨　台東警即時提供協助排除故障

快訊／坦言國王上賽季「亂七八糟」　林書豪喊話要當好榜樣

黃豪平無緣敲響金鐘！發長文曝心聲　為1件事「向女友道歉」

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

社會熱門新聞

屏東夜間恐怖爆炸「窗戶都在震」！　源頭找到了

即／高雄塑膠廠大火狂飄汙染物　5區快關窗少出門

中國海警闖我限制水域　巡防艇「並肩」緊盯畫面曝

即／雲林一代梟雄黃村病逝　議長弟拚交保送最後一程

「殯葬界蔡依林」控逼拍性愛片　角頭：她紅杏出牆

即／基隆港貨輪進港撞倒起重機！　驚人畫面曝光

知情人爆健身教練「每天都在打」：小孩哭得很淒厲

高雄空地發現男性遺骸！背後有「人臉刺青」

貨輪靠泊基隆港　「輕推1下」橋式機…3億沒了

角頭手機藏多段性愛片　女友閨密、小弟女兒全入鏡

「喜歡從後面」人妻激戰小王嬌嗔：捏很大力

殯葬界蔡依林背景曝　18歲成「全台最年輕孝女白琴」

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

搶博愛座！阿北坐2位不讓硬擠短髮女

更多熱門

相關新聞

豪神預告退休？　喊話看一場少一場

豪神預告退休？　喊話看一場少一場

新北國王14日舉行2024-25賽季開季記者會，陣中王牌球星林書豪在談到本賽季是否是生涯「最終賽季」時表示，「我的肯定也是『看一場少一場』！但目前我的家庭確實已經在談退休這件事，最後的結果會由我和老婆來決定。」

納達爾退役　喬帥：感謝你把我推向極限

納達爾退役　喬帥：感謝你把我推向極限

NBA「聖堂射手」　格林宣布退役

NBA「聖堂射手」　格林宣布退役

米克斯正向矯正　如今呆萌乖巧

米克斯正向矯正　如今呆萌乖巧

活潑汪待收容所19個月　落寞不迎人了

活潑汪待收容所19個月　落寞不迎人了

關鍵字：

警犬台中市警局退役領養英雄犬

讀者迴響

熱門新聞

鮮肉武僧吃人妻！禪修整晚、用完多盒保險套

殯葬界蔡依林遭逼強拍性愛片！角頭設局交往卻施虐

歐陽娜娜、張韶涵轉發「解放軍圍台圖」：只有1個中國

快訊／解放軍今晨宣布圍台軍演！　展開「聯合利劍B」

台灣珍奶被偷「漫威男星劉思慕怒了」！

好市多冷凍生蝦仁「產地越南」嚇到不敢買！　內行人打臉

海底撈吃一半挑釁　大律師反遭「陸女網紅壓地暴打」：真的不怕死

屏東夜間恐怖爆炸「窗戶都在震」！　源頭找到了

蕭敬騰婚禮致詞喊話兒子：你們要添丁

首次出現！陸對台軍演模擬「要港要域封控」

陳雨菲爆改金髮　驚呆被台灣球迷認出

即／北韓：前線部隊「射擊準備」

快訊／國台辦實施懲戒！台獨名單再新增3人　

快訊／解放軍今晨宣布圍台軍演　央視獨家直播畫面曝

北海道將初雪　今年恐重演雪蟲大爆發

更多

最夯影音

更多

蕭敬騰流淚告白愛妻「八輩子在一起」　大吼：林有慧我愛妳！..抱住狂親♥

蕭敬騰Summer世紀大婚賓客超強　半個演藝圈都來了！他們全家出動

坤達.柯震東.王子上台熱舞！　「蕭敬騰加入16蹲」變限定團(?)

東港迎王遇惡魂上民眾身　錢中軍府降駕喝令離開

汪建民最後一程好友都來了　陳為民悲痛送別：才說要約...

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面