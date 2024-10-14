中共「利劍演習」名稱疑抄襲　美日正版「利劍軍演」10／23展開

▲解放軍「聯合利劍-2024B」軍演首波畫面曝光。（圖／翻攝央視，下同）



記者陶本和／台北報導

中共解放軍東部戰區14日宣布在台灣周邊海、空域執行「聯合利劍-2024B」演習。事實上，其「利劍演習」的名稱，疑似是抄襲美國、日本等國年度且行之多年的「利劍」（Keen Sword）演習；而美軍、日本自衛隊今年（2024）的「正版」利劍軍演，是10月23日展開，且參演人數估計達4萬5000人，規模更勝於去年。

回顧2023年4月，時任總統蔡英文剛完成「民主夥伴共榮之旅」的出訪行程後，中共解放軍東部戰區隨即宣布，2023年4月8日至10日於台灣海峽、台灣北部、南部與台灣以東海域，進行環台戰備警巡和「聯合利劍」演習。

但是，中共的「聯合利劍」演習名稱，在區域周邊各國的防衛圈引起討論，因為「利劍」的演習名稱，疑似是複製貼上或撞名美、日等國的年度且是行之多年的「利劍」（Keen Sword）演習。

國安人士表示，中國所謂的「聯合利劍演習」，連名稱都是源自美日「利劍」（Keen Sword）演習。該人士疑惑說，解放軍自己想不出更好的名稱，只好抄美國人，這讓外界看不出來北京應對國際變局的章法為何。

至於中共14日宣布的「聯合利劍-2024B」演習，也是承自去年（2023）的「利劍演習」，以及今年520總統就職典禮後，於5月23日舉行的「聯合利劍-2024A」。而且這是中共解放軍每年中下旬，台灣的漢光演習後所啟動的「全軍戰略演習」的例行公事；往年中共都會大張旗鼓明確宣布啟動的時間點，今年其實啟動時間落在9月中下旬，主要遇上颱風侵擾，導致軍演顯得沒有組織性跟連貫性，而「聯合利劍B」的演習項目，則是一個「軍演組合包」概念。

至於正版的美軍、日本自衛隊與民主多國的「利劍演習」，英文正式名稱為「Keen Sword」，今年（2024）則是於10月23日展開，而且規劃投入4萬5000人參演，規模比2023年還要盛大。