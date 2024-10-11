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大亨幫逃亡獲輕判檢提上訴　載朱國榮偷渡...豪華遊艇曝光

▲遊艇大亨周哲男協助朱國榮逃亡案，北檢上訴：聲請沒收5千萬遊艇 。（圖／最高檢察署提供）

▲遊艇大亨周哲男協助朱國榮逃亡案，北檢上訴：聲請沒收5千萬遊艇 。（圖／最高檢察署提供）

記者陳崑福／台北報導

重大經濟罪犯朱國榮棄保5億元潛逃國外，周哲男遊艇大亨協助逃亡，判處1年2月，適用法律有疑，且刑度顯然過輕，不足以警惕效尤，最高檢察署與臺北地檢署研議後於今（11）日提起上訴，並分案追查遊艇去向及聲請法院沒收價值175萬美元(約台幣5600萬)犯罪工具遊艇，或追徵等值金額。

▲遊艇大亨周哲男協助朱國榮逃亡案，北檢上訴：聲請沒收5千萬遊艇 。（圖／最高檢察署提供）

國寶集團總裁朱國榮涉多項炒股及內線交易罪，於案件審理中，棄保金額新臺幣5億1,700萬元逃亡，其未扣案犯罪所得逾2億餘元，且經法院判決有期徒刑16年確定，犯罪情節相當重大。

周哲男遊艇大亨協助朱國榮逃亡海外，使朱國榮可在國外持續享有鉅額犯罪不法所得，逍遙法外，周男之行為，係涉犯入出國及移民法第72條之1規定，為最輕本刑五年以上有期徒刑之罪，嚴重影響司法威信，公然挑戰國家公權力。

一審判決雖認定周男「使朱國榮可順利潛逃出境、使朱國榮所涉案件之審理、執行等程序均受妨害、輿論譁然，朱國榮迄今行方不明，對我國司法權之行使影響顯非微，犯罪所生之損害亦屬嚴重，當從重評價」，但最終僅判處周男1年2月，刑度過輕，且適用法律亦有疑義，臺北地檢署已於今（11）日上訴。

最高檢察署於113年9月25日就上開判決結果，邀集臺北地檢署共同研議，會中達成共識：
（一） 就本案適用法律有疑義且量刑過輕部分，臺北地檢署妥適提出上訴。
（二） 周男搭載朱國榮潛逃時所搭乘之遊艇，係案發前甫以175萬美元購置，搭載朱國榮逃亡菲律賓，旋將遊艇駛至蘇比克灣委託出售，是該遊艇顯屬本案之犯罪工具。最高檢察署與臺北地檢署達成共識：分案查明犯罪工具流向，並向法院聲請扣押、沒收或追徵其價額，避免周男繼續利用上開遊艇犯罪或變價獲利，確實打擊犯罪，預防再犯。

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