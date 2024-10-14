「中共軍演更針對美國」　前軍方官員：非封鎖但可能阻滯台海交通

▲中共軍演聯合利劍2024Ｂ。（圖／翻攝 中國海警、東部戰區）



記者陶本和／台北報導

中共解放軍14日清晨，宣布啟動「聯合利劍B」圍台軍演。國防部前視察盧德允表示，在「要港要域封控」這個部分，會不會以海上民兵、海警船對我船隻正常航行進行騷擾？甚至試圖登船臨檢？阻滯台海周圍正常海上交通、能源日常輸入、進出口貿易，升高緊張情勢，造成一般民眾恐慌。他也提到，此時美方自顧不暇，祭出軍事演習，將令美方非常燒腦，「可以說，這軍演的對象，更針對美國，再來才是台灣」。

盧德允表示，中共發布「2024-聯合利劍B」演習，較之虎頭蛇尾、遭致批評訕笑的聯合利劍A，本次B演習是否會加大力道，值得注意。

盧德允說，目前觀察東部戰區發布的演習內容，他個人認為，就演習畫設區塊而言，與歷次比對較無新意，但特別在「對海對陸打擊」這點令人關切！中共要用什麼方式「對海」、「對陸」實施「打擊」，這「陸」是指什麼地方？台灣本島？或是台澎金馬任何中華民國政府目前實質管轄的地方？

另外，盧德允指出，中共如果欲加強力道，在「要港要域封控」這個部分，會不會以海上民兵、海警船對我船隻正常航行進行「騷擾」？甚至更進一步試圖「登船臨檢」？也就是所謂「QUARANTINE」，阻滯台海周圍正常海上交通、能源日常輸入、進出口貿易，升高緊張情勢，造成一般民眾恐慌，這是海軍司令唐華所說「蟒蛇戰略」的最始初階。

盧德允表示，至於「蟒蛇戰略」的進階──「封鎖」，則已跨出「灰色地帶作戰」範疇，有升級武裝衝突之虞，並引起國際強烈反應，也影響中共自身對外經貿活動，故研判並不可能。

盧德允說，由於美國總統大選進入關鍵時刻，美國才是最不欲見到台海新一波緊張升高的一方。之前包括國務卿布林肯、國家安全顧問蘇利文皆赴北京與中國國家主席習近平會面，雙方國防部長在香格里拉對話碰面，美方一再表達希望台海和平穩定。

他認為，總統賴清德「璦琿條約」、「祖國論」等說法，再次挑動中共敏感神經，令中共不表態不行。此時正值美方自顧不暇之際，中共祭出軍事演習，將令美方非常燒腦難過，美方接續將如何看待賴總統的兩岸路線，進而影響甚至干預，就是中共希望達到的目的，「可以說，這軍演的對象，更針對美國，再來才是台灣」。