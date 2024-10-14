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培養國內新銳藝術家　「2025台南新藝獎」10位得主出爐！

▲2025年第13屆台南新藝獎得獎名單近日已正式出爐，文化局除會媒合10位得主於10家台南在地畫廊同步展覽，更挑選其中3位得主推薦參與明年3月的「台南藝術博覽會。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲2025年第13屆台南新藝獎得獎名單近日已正式出爐，文化局除會媒合10位得主於10家台南在地畫廊同步展覽，更挑選其中3位得主推薦參與明年3月的「台南藝術博覽會。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2025年第13屆台南新藝獎得獎名單近日已正式出爐，文化局除會媒合10位得主於10家台南在地畫廊同步展覽，更挑選其中3位得主推薦參與明年3月的「台南藝術博覽會」，進一步提昇他們在藝術市場中的能見度。

「台南新藝獎」以發掘「下一個藝術新星」為發想，目標是培養國內新銳藝術家，透過「藝企媒合」結合專業策展及藝術市場，提供新銳藝術家表現的舞台。

台南市政府自2013年起，藉公私協力推動舉辦視覺藝術獎項「台南新藝獎」，十多年來經營有成，國內年輕創作者趨之若鶩，透過獎項嶄露頭角者不勝枚舉。2025台南新藝獎，自7月徵件以來反應相當踴躍，本屆總投件數多達390組，錄取率僅2.5%，無疑是全國新銳藝術家競爭最激烈的獎項之一！

▲2025年第13屆台南新藝獎得獎名單近日已正式出爐，文化局除會媒合10位得主於10家台南在地畫廊同步展覽，更挑選其中3位得主推薦參與明年3月的「台南藝術博覽會。（圖／記者林東良翻攝，下同）

本屆投件作品涵蓋平面、立體、錄像和裝置等，評審過程分兩階段、不拘類別形式，由專業人士嚴格把關。激烈競爭中10位得主脫穎而出，包括翁榛羚、張芸家、吳德馨、賴科維、李盈蓁、丁冠云、藍郁棠、陳肇彤、張君慈、邱馳，創作類型包括繪畫、錄像、空間裝置等多元形式。

本年度第一階段評審團隊由文化局特邀請國內美術館代表、藝術創作者、藝廊經營者及策展人擔任評審，包括新藝獎策展人高森信男、台北數位藝術中心藝術總監陳湘汶、嘉義市立美術館館長陳佳琦、台南市美術館展覽部專員莊東橋、就在藝術空間總監林珮鈺、木木藝廊經理張怡文、182 Art Space 負責人陳正杰、藝術家劉星佑。第二階段則另邀社團法人中華民國畫廊協會理事長陳菁螢、台中市美術館館長賴依欣、德鴻畫廊負責人陳世彬，擇選推薦翁榛羚、李盈蓁及張芸家3位優秀新銳藝術家參與「2025台南藝術博覽會」。

台南市文化局表示，「2025台南新藝獎」邀請高森信男擔任策展人，媒合得獎藝術家與在地畫廊，並另邀國內外知名藝術家與10名得主對話展出。「2025台南新藝獎」展覽空間媒合結果將於11月底另行公佈，精彩展覽將於明年3月正式登場，歡迎持續鎖定「Next Art Tainan台南新藝獎」粉絲專頁(https://www.facebook.com/NextArtTainan)，取得第一手展出訊息！

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