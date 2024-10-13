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廖婉如親迎瓜地馬拉第一夫人參訪奇美博物館　林佳龍：感謝妻子支持一起攜手為台灣努力

▲廖婉如親迎瓜地馬拉第一夫人參訪奇美博物館，林佳龍：感謝妻子支持一起攜手為台灣努力。（圖／翻攝林佳龍臉書）

▲外交部長林佳龍夫人廖婉如親迎瓜地馬拉第一夫人參訪奇美博物館。（圖／翻攝林佳龍臉書，下同）

記者陳弘修／台北報導

為慶賀我國國慶，瓜地馬拉共和國第一夫人貝娜多（Lucrecia Peinado）日前率領訪問團來台，並帶來總統阿雷瓦洛（Bernardo Arévalo）對中華民國國慶的祝賀。在台停留期間，貝娜多抽空南下台南參訪奇美博物館，外交部長林佳龍夫人廖婉如特別親自出面接待。對於廖婉如特別排開行程跟貝娜多與訪團成員們見面，林佳龍也表示，他要再次謝謝妻子，「不論我在哪個職務，她都全力支持，㩦手為更好的台灣一起努力」。

林佳龍13日在臉書發文表示，自己曾邀請妻子在外交部一起宴請貝娜多以及訪團，當時她馬上就答應，也非常認真閱讀同仁給的資料，宴會上廖婉如與貝娜多比鄰而坐，兩人無話不談，彷彿是多年不見的好友，廖婉如也邀請貝娜多參訪奇美博物館。

「昨天貝娜多女士應邀赴約，婉如也特別排開行程親自接待。婉如告訴我，在參訪奇美博物館前，她先向訪賓們介紹奇美的靈魂人物許文龍先生，還有他創辦博物館的理念及幸福哲學。」

▲廖婉如親迎瓜地馬拉第一夫人參訪奇美博物館，林佳龍：感謝妻子支持一起攜手為台灣努力。（圖／翻攝林佳龍臉書）▲廖婉如親迎瓜地馬拉第一夫人參訪奇美博物館，林佳龍：感謝妻子支持一起攜手為台灣努力。（圖／翻攝林佳龍臉書）

▲廖婉如親迎瓜地馬拉第一夫人參訪奇美博物館，林佳龍：感謝妻子支持一起攜手為台灣努力。（圖／翻攝林佳龍臉書）

林佳龍也指出，當貝娜多參觀博物館時，她告訴廖婉如，因為了解許文龍的創辦理念，因此，當在欣賞每一項館內的蒐藏品及作品時，更加能夠理解背後的意涵，也讓她更想進一步認識許文龍的人生故事。

林佳龍表示，貝娜多有醫師背景，投入國際組織工作長達30餘年，並協助瓜地馬拉總統阿雷瓦洛推動弱勢族群照護、社會福利等政策推行，這些也剛好是廖婉如長期關心的議題，因此兩人也在兒少身心障礙醫療以及老人長照領域交換意見，期盼能進一步深化兩國友誼及合作。

林佳龍在臉書發文的文末也不忘對妻子表達感謝，他表示，自己要再次謝謝廖婉如，「不論我在哪個職務，她都全力支持，㩦手為更好的台灣一起努力！」

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