快訊／謝國樑激動哭了！將拜訪罷樑領銜人：不顧一切推動市政

記者郭世賢、徐文彬、黃資真／基隆報導

基隆市長謝國樑罷免案今(13日)進行投票，最終票數出爐，不同意8萬5953票、同意6萬9995票，罷樑宣告失敗，稍早基隆市長謝國樑出面發表感言，除了感謝國民黨部與支持者外，講到信仰他激動哽咽表示「這場選戰過程不是非常容易，但是我的信仰一路扶持，讓我走到今天，希望上帝的愛充滿每個家庭」，會不顧一切繼續推動市政。

▲謝國樑現身感謝支持者。（圖／記者徐文彬攝）



謝國樑承諾，一定會用謙卑的態度，未來持續跟公民團體密切聯繫，會邀請他們到市府做深入座談，如何改善基隆市府，並且在下周親自拜訪山海罷免領銜人，討論如何讓市政更好，感謝這些公民團體。讓大家掛心已久的罷免案已經結束，明天開始會持續努力市政，我們在電纜地下化會持續推動，掛心的騎樓整平，在今年第四季也會在廟口地區開始進行溝通跟鋪設，並且市府也將在明年規劃第8座室內兒童樂園。

謝國樑表示，深深感謝上帝，這場選戰過程不是非常容易，但是我的信仰一路扶持，讓我走到今天，希望他的愛充滿每個家庭，要謝謝大家，選戰已經結束，日子要恢復正常，「市府團隊在這幾個月，沒有被罷免拖延到，還是繼續做我們的工作，明天會用不顧一切的態度推動市政，謝謝各位！」