「夜市猴」嬉鬧遭刑事伯勸阻　撂人剪車嗆聲下場…趴地吃土

記者陸運陞／新北報導

新北市永和區樂華夜市口，昨天（12日）晚間夜市裡突然衝出7、8台機車，不斷空催油門、亂按喇叭嬉鬧，讓逛夜市的民眾紛紛閃避，碰巧準備上班的永和偵查隊警員騎車經過，經勸告後便騎車趕著上班；卻引起這些青少年不滿，將警員攔下大罵五字經，還撂人企圖向警員嗆聲，卻沒想到被搜出藏有違禁品。

▲永和偵查隊小隊長張興華勸阻少年騎車小心點，卻在紅綠燈口被包圍剪車攔下。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，新北市永和分局偵查隊小隊長張興華，專責偵辦轄內重大刑案、掃除幫派不良份子，黑幫大哥對其都敬畏三分。昨天晚間下午5時許，張員騎機車準備上班，途中經過永和中山路一段，發現一群機車從樂華夜市騎出，不但左搖右晃，還不斷鳴按喇叭、狂催油門，讓逛夜市的民眾都受到驚嚇。

▲小隊長張興華(左)被攔下後，聞到K菸味立即表明身分。（圖／記者陸運陞翻攝）

張員見狀，上前對該群屁孩勸阻「別這樣騎車，會影響到別人。」見行為改善後，便轉頭騎車離去上班；但此舉讓屁孩感到大失顏面，隨即撂人攔阻小隊長理論，發現張員正在等紅燈，便上前嗆聲大罵五字經，而同夥19歲的曾男，則開車橫擋在前方，但曾男車才剛停下，張員就聞到濃濃的K菸味，隨即表明警察身分。

張員立即喝令曾男及車上的18歲黃男、鄭男等人下車，3人卻心虛的虛張聲勢，仍不斷嗆聲「警察又怎樣！」引來一旁執行開單勤務警員注意，立即上前了解並呼叫支援警力到場，而原本騎車嬉鬧的屁孩見狀，一溜煙地全跑光。

警方在曾男車上搜出不明粉末、菸蒂，經過初步篩檢，呈現毒品K他命反應，立即將3人帶回偵辦，但3人卻堅不吐實，並互相推諉毒品所有，詢後警方依違反毒品危害防制條例罪將3人送辦，而曾男涉嫌吸食毒品後駕車，涉嫌觸犯公共危險罪，將移送新北地檢署偵辦。

▲開車的曾男原本要來隊小隊長嗆聲，卻因藏有毒品及毒駕，被警方當場上銬壓制在地。（圖／記者陸運陞翻攝）