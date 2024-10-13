　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「夜市猴」嬉鬧遭刑事伯勸阻　撂人剪車嗆聲下場…趴地吃土

記者陸運陞／新北報導

新北市永和區樂華夜市口，昨天（12日）晚間夜市裡突然衝出7、8台機車，不斷空催油門、亂按喇叭嬉鬧，讓逛夜市的民眾紛紛閃避，碰巧準備上班的永和偵查隊警員騎車經過，經勸告後便騎車趕著上班；卻引起這些青少年不滿，將警員攔下大罵五字經，還撂人企圖向警員嗆聲，卻沒想到被搜出藏有違禁品。

▲▼永和偵查隊小隊長張興華遭屁孩剪車攔下，卻反被搜出藏有吸食K他命並毒駕。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲永和偵查隊小隊長張興華勸阻少年騎車小心點，卻在紅綠燈口被包圍剪車攔下。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，新北市永和分局偵查隊小隊長張興華，專責偵辦轄內重大刑案、掃除幫派不良份子，黑幫大哥對其都敬畏三分。昨天晚間下午5時許，張員騎機車準備上班，途中經過永和中山路一段，發現一群機車從樂華夜市騎出，不但左搖右晃，還不斷鳴按喇叭、狂催油門，讓逛夜市的民眾都受到驚嚇。

▲▼永和偵查隊小隊長張興華遭屁孩剪車攔下，卻反被搜出藏有吸食K他命並毒駕。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲小隊長張興華(左)被攔下後，聞到K菸味立即表明身分。（圖／記者陸運陞翻攝）

張員見狀，上前對該群屁孩勸阻「別這樣騎車，會影響到別人。」見行為改善後，便轉頭騎車離去上班；但此舉讓屁孩感到大失顏面，隨即撂人攔阻小隊長理論，發現張員正在等紅燈，便上前嗆聲大罵五字經，而同夥19歲的曾男，則開車橫擋在前方，但曾男車才剛停下，張員就聞到濃濃的K菸味，隨即表明警察身分。

張員立即喝令曾男及車上的18歲黃男、鄭男等人下車，3人卻心虛的虛張聲勢，仍不斷嗆聲「警察又怎樣！」引來一旁執行開單勤務警員注意，立即上前了解並呼叫支援警力到場，而原本騎車嬉鬧的屁孩見狀，一溜煙地全跑光。

警方在曾男車上搜出不明粉末、菸蒂，經過初步篩檢，呈現毒品K他命反應，立即將3人帶回偵辦，但3人卻堅不吐實，並互相推諉毒品所有，詢後警方依違反毒品危害防制條例罪將3人送辦，而曾男涉嫌吸食毒品後駕車，涉嫌觸犯公共危險罪，將移送新北地檢署偵辦。

▲▼永和偵查隊小隊長張興華遭屁孩剪車攔下，卻反被搜出藏有吸食K他命並毒駕。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲開車的曾男原本要來隊小隊長嗆聲，卻因藏有毒品及毒駕，被警方當場上銬壓制在地。（圖／記者陸運陞翻攝）

ET快訊
台61線汽、機車碰撞「2人被彈飛」　重摔昏迷搶救中
《浪姐4》女星宣布結束20年婚姻！
超有心！蕭敬騰世紀婚禮「伴手禮曝光」
樂天桃猿傳轉賣　大老闆出面說明
分析／固樑後難敵「大罷免浪潮」　藍擬反殺綠委保住國會最大黨
張小燕當證婚人　意外爆「蕭敬騰、Summer私下情趣」
王心凌終於開口唱20年前神曲　主辦遭罰10萬甘願

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「夜市猴」嬉鬧遭刑事伯勸阻　撂人剪車嗆聲下場…趴地吃土

苗栗台61線車禍！汽、機車碰撞「2人被彈飛」　重摔昏迷搶救中

北市南港研究院路溝渠驚見女性浮屍　警消打撈調查中

10多天沒休息！山陀兒重擊高雄830座公園　工務局人員心聲曝

新北男無照深夜超商購物　警在外埋伏...醉漢竟嗆：拿來我吹啊

快訊／整修老舊鐵皮屋　高雄男「拆鋼樑」遭砸破頭！

陳其邁聽見了！大寮里長上午開砲下午逆轉：肯定行政效能　　　

橋梁工程意外！國10里港旗山段「水箱車翻覆」　駕駛遭壓身亡

「高雄監獄挾持案」典獄長過世！大眾池泡湯久未起...送醫不治

嘉義東石鄉男釣客疑落水失蹤　消防搜索3天尋獲已成浮屍

準爸爸滿懷期待揭寶寶性別　見藍氣球笑容瞬間消失XD

燒打雞《拳願》對戰孫安佐　稱有練大招：勝率百分之兩千

周杰倫鋼琴彈一半...　林俊傑突出現合體了！

素顏見男網友遭酸落差大　她詼諧拍片諷渣男

她失戀仍不忘跑健身房　邊哭邊練1個月瘦8kg

王心凌揪告五人組「我是好蛋」　她搶當忙內...台上荒謬射槍XD

東港迎王遇惡魂上民眾身　錢中軍府降駕喝令離開

男騎車雙載高速逆向撞轎車　駕駛見2人慘跌炸魔性笑聲

Jessi目睹18歲男粉遭毆打　「趁亂走掉」澄清：不認識施暴者

屏東KTV鬥毆釀1死3傷　海陸中士遭陸軍士兵砍亡

「夜市猴」嬉鬧遭刑事伯勸阻　撂人剪車嗆聲下場…趴地吃土

苗栗台61線車禍！汽、機車碰撞「2人被彈飛」　重摔昏迷搶救中

北市南港研究院路溝渠驚見女性浮屍　警消打撈調查中

10多天沒休息！山陀兒重擊高雄830座公園　工務局人員心聲曝

新北男無照深夜超商購物　警在外埋伏...醉漢竟嗆：拿來我吹啊

快訊／整修老舊鐵皮屋　高雄男「拆鋼樑」遭砸破頭！

陳其邁聽見了！大寮里長上午開砲下午逆轉：肯定行政效能　　　

橋梁工程意外！國10里港旗山段「水箱車翻覆」　駕駛遭壓身亡

「高雄監獄挾持案」典獄長過世！大眾池泡湯久未起...送醫不治

嘉義東石鄉男釣客疑落水失蹤　消防搜索3天尋獲已成浮屍

中信特攻打贏8人應戰新北國王　林書豪只打半場狀況曝

他的工法被寫進建築史！　結構教父自己當建商

超有心！蕭敬騰、Summer世紀婚禮伴手禮曝光「吃的到用的都有」

樂天17比1狂勝統一扳回一城　改寫季後賽最大分差

蕭敬騰曬愛妻13.33克拉巨鑽婚戒　戴7700萬Tiffany珠寶閃爆婚宴

胡瓜錄《綜藝大集合》爆意外！遭來賓砸到手指　脫口「我死了算了」

《浪姐4》女星宣佈結束20年婚姻！　攜夫「最後演出」被讚：浪漫離婚

「夜市猴」嬉鬧遭刑事伯勸阻　撂人剪車嗆聲下場…趴地吃土

「GG長東西」3情況！70%男生逃不過　醫：嘴巴也會有

樂天季後賽回主場12520人進場　大老闆澄清轉賣傳聞

養到傳說中「黃金臘臘臘腸」　媽笑曝身高：大概有200公分

社會熱門新聞

國3死者身分曝！街頭藝人收工遇劫　他南下赴廟會慘死

國道3號深夜嚴重車禍！2人慘死

國際通緝犯躲來台　「全家超滋潤」畫面曝

「陸軍vs海陸」7人大亂鬥　1人腹部遭砍腸外露亡

國3恐怖車禍現場畫面曝！乘客腦漿四溢

又是陸軍333旅！海陸隊員臟器外露亡　屏東4個月2軍人慘死

持刀朝肚猛刺！襲警男強制送醫3天離世

「高雄監獄挾持案」典獄長過世！大眾池泡湯不治

竹北健身教練虐童　鄉民私刑正義砸店

西班牙男涉詐10億躲台灣！警拿他沒轍

詐10億帶全家來台　他爽開5間公司

虐童教練引私刑正義　飲料店遭砸照片曝

小姊弟喊施虐健身教練「爸爸」　客人也看不下去

高雄男載女友下班「度估」　連續追撞3車2傷

更多熱門

相關新聞

苗栗台61線車禍！汽、機車碰撞2人被彈飛

苗栗台61線車禍！汽、機車碰撞2人被彈飛

苗栗縣竹南鎮台61線92.9K處13日下午4點多發生車禍事故，一輛轎車與機車發生碰撞，導致19歲柳姓男子、17歲林姓男子重傷昏迷。員警獲報後立即趕往現場處理，詳細肇事原因仍待釐清。

國10橋下工程水箱車翻覆　駕駛喪命

國10橋下工程水箱車翻覆　駕駛喪命

即／謝國樑激動哭了！將拜訪罷樑領銜人

即／謝國樑激動哭了！將拜訪罷樑領銜人

警埋伏逮無照男　遇醉漢來添亂

警埋伏逮無照男　遇醉漢來添亂

無照少年對撞休旅車　空翻一圈重摔

無照少年對撞休旅車　空翻一圈重摔

關鍵字：

永和樂華夜市剪車影音

讀者迴響

熱門新聞

國3死者身分曝！街頭藝人收工遇劫　他南下赴廟會慘死

不斷更新／謝國樑罷免案最終結果出爐！

即／孫安佐奮戰畫面曝！滿臉血吞敗

國道3號深夜嚴重車禍！2人慘死

孫安佐遭爆打毀容「高清駭人傷勢照」曝光！

正妹轉機被擋下爆淚　航空CEO霸氣出手

國際通緝犯躲來台　「全家超滋潤」畫面曝

《順風》朴英奎痛失22歲兒子　「AI復原成年照」他痛哭：是我想像的長相

即／孫安佐頭部中多拳「鼻子噴血」！

10男求刺激性愛　集體「陰莖發黑」全被割掉一半

「陸軍vs海陸」7人大亂鬥　1人腹部遭砍腸外露亡

國3恐怖車禍現場畫面曝！乘客腦漿四溢

她穩交「找月老報告」被甩！網認：斬很快

控黃健瑋侵犯「母卻勸隱忍」！　女演員痛回1句

歐陽妮妮曝光超大孕肚！僅3周就冒驚人變化

更多

最夯影音

更多

準爸爸滿懷期待揭寶寶性別　見藍氣球笑容瞬間消失XD

燒打雞《拳願》對戰孫安佐　稱有練大招：勝率百分之兩千

周杰倫鋼琴彈一半...　林俊傑突出現合體了！

素顏見男網友遭酸落差大　她詼諧拍片諷渣男

她失戀仍不忘跑健身房　邊哭邊練1個月瘦8kg

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面