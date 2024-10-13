丈夫砸434萬斗內「約正妹出國玩」　人妻罹癌一查崩潰離婚

▲美國人妻罹癌接受治療之際，老公砸錢斗內。（示意圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

OnlyFans網站主打成人內容，部分家庭的生活卻因此受到波及。美國科羅拉多州一名人妻苦訴，在她罹癌與病魔抗爭之際，她的老公在OnlyFans砸下13.5萬美元（約新台幣434萬元）斗內一名哥倫比亞的女孩，身心俱疲的她正準備申請破產離婚。其實不只是有家庭支離破碎，有女性的照片被盜用製成色情照片，甚至有未成年人受害。

路透報導，OnlyFans網站與其支持者把平台形容成安全渠道，提供社會可接受、利潤豐厚的性工作，至今已有護士、教師、警察、奧運選手等發布大膽內容以賺取額外收入。但伴隨而來的連鎖效應似乎有時正以意想不到、令人痛苦的方式衝擊大眾生活。

加州性成癮專家羅伯韋斯（Rob Weiss）形容，在OnlyFans網站上和這些創作者聊天，可以填補生活上的空白，「這就像是吸毒者買毒之後說，『我知道我正在花孩子的大學基金，但我就是想要嗨』」。

罹癌人妻卡刷不過 驚覺老公砸434萬斗內女孩

美國科羅拉多州女子米蘭達（Melinda Lam）2021年12月要用信用卡支付兒子學費的時候遭拒，進而發現有6張卡被刷爆，這也意味著將近4萬美元（約新台幣129萬元）積蓄消失。沒想到一查才發現，信用卡帳單全是在OnlyFans網站的消費，但當時的她罹患乳癌接受化療、放療，病得很重。

▲▼米蘭達發現丈夫砸錢斗內，信用卡消費全是在OnlyFans網站的消費。（圖／路透）

米蘭達打開電腦查詢後發現，錢全都流向一名OnlyFans創作者，是來自哥倫比亞、名為勞拉希恩（Laura Shine）的女子。她後來與丈夫對峙之後，婚姻關係迅速破裂，丈夫出現施暴行為，她只能帶著兒子搬走。

▲米蘭達稱，她的丈夫把錢斗內給哥倫比亞女子勞拉希恩。（圖／翻攝自Onlyfans）

依據丈夫與勞拉希恩的聊天紀錄，勞拉希恩向他許諾將會有個共同未來，同時向他索討大筆錢財，還計畫一起去多明尼加度假。米蘭達稱，這兩人後來真的有一起出國玩，丈夫對OnlyFans的癡迷對她來說猶如終極背叛，且這一切都發生在她對抗癌症病魔期間，如今的她正準備申請破產離婚。

除了米蘭達遇到的情況，還有部分婦女、女孩們發現自己的照片被盜用創建OnlyFans專頁。依據美國警方追查，在2020年至2023年間至少有76起類似事件，這些人的照片在Instagram與Facebook等社群平台被竊取，重新發布在OnlyFans網站上，有時甚至附上真實姓名，讓這些人的生活大受影響。

16歲少女被引誘拍攝性愛片 孩童也受害

佛州16歲少女2023年失蹤之後，父母開始查看她的手機，震驚發現過去這幾個月她把自身裸露照片與影片都傳給同一名男子，警方隔日找到兩人，當時少女為半裸狀態，且在這之前，少女已經被拍攝6段性愛片。經查，這名22歲男子伊森狄亞茲（Ethan Diaz）在OnlyFans網站上發布數十則這名少女的性影片與照片，甚至有的被取名為「看我變得超級狂野」。

事後調查顯示，伊森狄亞茲替這名少女買了手機，宣稱已經愛上她，想和她永遠在一起，利用愛情與禮物引誘少女一步步接觸色情影像拍攝，甚至開車去找她，帶她購買內衣、鞋子等，拍攝他與這名少女的性愛影像。

▲男子引誘少女拍攝性愛影像。（示意圖／視覺中國）

在另個未成年人受害的個案中，有人發現一段過去15歲與球隊教練發生性行為的影片被外流。受害者稱，「當我發現這段影片的時候，每次出門都害怕有人會看到我的臉」。

就連孩童也受害。依據美國警方與法院的30則紀錄，2019年12月至2024年6月期間，OnlyFans網站出現孩童性虐待相關內容，在200多個與孩童相關的露骨影像之中，包括部分成年人與孩童口交的畫面。