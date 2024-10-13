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拜登賀錦麗鬧不合？　專家：他被逼退選後「故意破壞」賀錦麗競選

▲▼美國總統拜登與副總統賀錦麗（Kamala Harris）。（圖／路透）

▲美國總統拜登宣布放棄角逐下一任總統大選，民主黨改派副總統賀錦麗出馬。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

拜登7月宣布退出競爭2024總統大選，隨後民主黨也改派賀錦麗與副手華茲代表角逐總統一職。然而有政治評論家分析拜登退出後的種種行為表示，他疑似不滿自己被逼退位，因此試圖故意攪局、破壞賀錦麗的一系列競選活動。拜登更被點名，除了首次正式表態支持外，幾乎從未替賀錦麗公開站台，甚至多次在重要場合搶走對方風采。

根據《紐約郵報》報導，美國總統大選即將於11月5日登場，如今只剩不到1個月的時間，民主黨與共和黨雙方陣營都在做最後衝刺。然而卻有專家注意到，自從拜登7月宣布退出競選後，竟然幾乎沒有參加過任何賀錦麗的造勢活動。不僅如此，他還多次「搶風頭」。

在颶風海倫妮襲擊美國期間，賀錦麗臨時取消了在拉斯維加斯的競選活動，趕回華盛頓處理颶風問題，但拜登卻搶先一步發表了自己對於白宮如何應對颶風的評論。而這個行為也被外界質疑，是否是故意要和賀錦麗對立。

此外，拜登參加911恐攻紀念周年活動時，竟然戴上敵對陣營川普的紅帽，上面寫著「川普2024」。儘管事後白宮迅速澄清解釋，拜登是為了強調跨黨派團結的傳統，才會象徵性地短暫戴上這頂帽子，但也被猜測，是否真的是與賀錦麗有不合。

拜登8日特地稱讚佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）對颶風密爾頓的防災準備工作。但在1天前，賀錦麗才剛抱怨，在她試圖了解佛州對颶風密爾頓的防災工作時，迪尚特沒有接她的電話。

▲▼拜登,賀錦麗。（圖／達志影像／美聯社）

▲政治專家發現，除了最初的公開宣布交棒外，拜登鮮少出席賀錦麗的競選活動替她站台，因此遭疑不合。（圖／達志影像／美聯社）

與此同時，也有多家媒體報導稱，近幾個月來，拜登和賀錦麗雙方團隊間的緊張關係日益加劇。賀錦麗礙於副總統身分，一方面仍需要忠於不受歡迎的拜登政府，但另一方面卻必須在競選中塑造自己的形象，這讓她陷入兩難。

川普競選顧問、共和黨政治策略師傑森·邁斯特（Jason Meister）表示，「拜登是在故意報復賀錦麗，因為他認為賀錦麗在他背後捅刀，背叛他。」他還指出，拜登似乎從未對賀錦麗有過好感，同時狠酸，拜登4年來最開心的時候，應該就是在他戴上「川普2024」紅帽子時。

民主黨策略師漢克·謝因科普（Hank Sheinkopf）則認為，拜登不願意全面支持賀錦麗的競選活動可能是一種「權力的展示」，要確保所有人都知道，他還是那個掌握大權的人。謝因科普強調，沒有人會輕易放棄美國總統這個職位，尤其是在感覺自己被「逼退」的情況下。

對此，白宮澄清，拜登早就已經明確支持賀錦麗，並一直為她的領導能力奮鬥。他還強調，拜登致力於推動國家走向未來，避免回到川普時期的極端政策和分裂局面。

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