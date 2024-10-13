美民宅冰箱驚見「人頭、斷手」　一查是前屋主16歲失蹤女兒

▲新屋主把屋內留下的冰箱轉手，沒想到裡面卻放著人頭與一對連接手掌的前臂。（示意圖／CFP，圖中房屋地點與本文無關）

記者詹雅婷／綜合報導

美國科羅拉多州一名新屋主買房之後開始整理打掃，也決定把屋內留下的冰箱轉手，沒想到有人來取時，打開一看發現裡面放著一顆人類頭顱以及一雙斷手。事後一查發現，死者是前屋主的女兒，早在2005年失蹤，當年的她年僅16歲。

衛報、紐約郵報等報導，事發於今年1月，當時新屋主把屋內留下的家具物品轉手，包括一個冰箱，豈料冰箱裡面卻放著一顆人頭與一對連接手掌的前臂。附近鄰居卓斯特（Sam Troester）曾透露，當時在場的人是打算清空冰箱內部以利運送，才發現人頭。

經DNA確認，死者為16歲少女亞曼達（Amanda Leariel Overstreet），調查人員當時在屋內試著找出其他屍塊，但一無所獲。亞曼達失蹤多年，最近一次露面是在2005年4月，至今近20年前，不過相關單位並未接獲關於她失蹤的通報。

此案正以凶殺案展開調查。紀錄顯示，這間房子先前隸屬於布萊德利（Bradley David Imer），已於2021年死於Covid-19，其配偶為莉安（Leanne Overstreet）。梅薩郡治安部門透露，調查人員稱死者亞曼達是前任屋主的親生女兒。