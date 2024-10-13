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香港醫院接連「插錯鼻胃管」　醫衛局長：恐系統性問題

▲▼醫院,病床,住院,醫師,護士,護理師,急診,病患,患者。（圖／CFP）

▲香港醫院接連發生插錯鼻胃管事件。（示意圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港醫院接連發生實習醫生插錯鼻胃管事件，香港醫務衛生局局長盧寵茂13日表示，未來將加強對實習醫生的支援及培訓，暫不考慮將插鼻胃管的工作都改由高級醫生執行，「把常見的臨床步驟全交給較高級的醫生，只會拖垮醫療系統，影響醫療品質。」

盧寵茂提到，醫療涉及人的操作與程序問題，事件接連發生，都與實習醫生的操作、判斷有關，未必只是個人問題，可能是系統性問題，因此會從三方面展開工作，包含加強對實習醫生的支援，鼓勵遇到問題時提出，高級的醫生會給予支援。

盧寵茂指出，醫管局預計本月內加強實習醫生處理鼻胃管的能力，確保有更多在職培訓，問題根源也牽涉醫學院教學的培訓，因此會與兩間醫學院溝通，確保實習醫生有足夠的臨床能力。

有人建議不要再由實習醫生執行相關操作，改由高級醫生執行，盧寵茂認為，這不是最徹底的解決方法，只是把責任向上推而已，若實習期間不能執行及承擔責任，不可能成為有經驗、有能力的醫生。

盧寵茂強調，若將常見臨床步驟全部交由較高級的醫生進行，只會將醫療系統拖垮，影響醫療質量。

香港伊利莎白醫院6月發生一起插錯鼻胃管的事件，實習醫生誤將鼻胃管插入病人支氣管，導致病人情況惡化命危。今年10月，香港東區醫院也發生一起類似事件，同樣是實習醫生誤將鼻胃管插入病人支氣管，導致藥物進入病人肺部，一度病情惡化，目前已趨於穩定。

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