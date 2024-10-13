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社會 社會焦點 保障人權

海巡署回應海防問題　持續強化無人機監控與民力合作

記者郭世賢／綜合報導

針對報載「海防問題應跨部會研擬海上交通安全法」及「陸飛型無人機頻落海」等議題，海巡署今（13日）稍早發布新聞稿回應，說明相關具體作為，表示將依照相關主管機關的法規命令，持續提升偵蒐監控範圍，強化海上目標偵知識別能力。目前海上航行秩序，係由海巡配合業務主管機關的法規命令協助執法，有關業務主管機關是否研訂專法，海巡署優先尊重主管機關專業。

▲海巡署回應海防問題 強化無人機監控與民力合作。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲海巡署回應海防問題，持續強化無人機監控與民力合作。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

海巡署指出，採購之無人機並無「陸飛型」或「海飛型」之區分，目前使用之單旋翼機型，可於6級風環境下起降，已是當時無人機科技極限，且單旋翼機型在長距離飛行時表現更佳，採用單旋翼機型試辦。至於海巡現有守望哨均依照勤務需求，配置固定式探照燈或手持式探照燈，編裝率已達100%。

另外，為提升偵蒐監控範圍，強化海上目標偵知識別能力，海巡署已於9月13日向海洋委員會提報「海空一體，精銳海巡」全般構想之2026年重大中長程計畫，未來將依勤務實需，建置各式無人飛行載具等監偵設備，以提升不同範圍之空中監偵效益，屆時將可大幅提升海域偵蒐監控能量。

海巡署表示，海巡人力有限、海上民力無窮，來自海上的威脅有增無減，海巡署除持續就充實人力、精進勤務派遣、運用科技輔勤等方式，從岸際、海域及空中等三面向推動具體策進作為外，海巡署將以加重獎勵通報等方式，鼓勵民眾提供走私、偷渡等不法情資，並呼籲民眾於海上發現異常目標，立即通報海巡查處，藉由政府與民間通力合作，確保臺灣海防的安全。

▲海巡署回應海防問題 強化無人機監控與民力合作。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲海巡署回應海防問題 強化無人機監控與民力合作。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲海巡署回應海防問題 強化無人機監控與民力合作。（圖／記者郭世賢翻攝）

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