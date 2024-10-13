分析：中國財政部記者會沒驚喜　失望恐反映在市場上

▲中國財政部記者會。（圖／翻攝新華社）



文／中央社台北12日電

中國財政部12日舉行備受矚目的記者會，提到將大幅增加政府發債來支持房市及補充國有銀行資本等。路透社引述專家表示，記者會沒有帶來很大的驚喜，當局需要盡快落實財政刺激措施，否則會導致民眾失望並反映在市場上。

中國財政部長藍佛安在記者會表示，財政部將發行特別國債支持國有大型商業銀行補充資本，中央財政還有較大的舉債空間與赤字空間。

他又說，政府擬一次性增加較大規模債務限額，加大力度支持地方化解債務風險，並形容這項政策是近年來頒布支持化債力度最大措施。

路透社訪問多名投分析師及投資者對中國財政部記者會的意見。上海安放私募基金管理有限公司信貸研究主管Huang Xuefeng表示，記者會重點似乎是填補財政缺口和解決地方政府債務風險。如果沒有針對需求和投資的安排，很難緩解通縮壓力。

新加坡華僑銀行（OCBC）外匯策略師路黃凱芹表示，記者會提供一些支持房市的細節，但沒有帶來很大的驚喜。當局可能需要更多時間來採取更多深思熟慮和有針對性的措施，但也需要盡快推出這些措施，因為市場正熱切地等待，「過度預期與交付不足都會導致失望，這可能會反映在中國市場上」。

另據新加坡華僑銀行投資策略董事梅農（Vasu Menon），財政部記者會清楚表明中國政府為陷入困境的房地產市場和經濟提供支持的決心，但有關財政措施缺乏具體數字，可能令一些投資人失望。投資者原本希望政府宣布人民幣2兆元規模的新財政刺激措施，以提振經濟和信心。

仲量聯行中國首席經濟學家龐溟分析，今天財政部記者會的訊息符合熟悉中國決策過程人士的預期，官員提出如何解決問題，但未透露相關細節。

他預期，在即將舉行的全國人大常委會會議批准增加發行國債並對國家預算進行年中修訂後，才會公布更多細節和財政刺激措施規模。