屏東購物中心、百貨周年慶　多重優惠吸引消費者目光

▲Global Mall屏東市推上百款韓國必買商品優惠3折起 。（圖／Global Mall屏東市提供）

記者陳崑福／屏東報導

Global Mall屏東市及屏東太平洋百貨公司目前分別祭出周年慶延續打折、促銷活動，吸引消費者目光。

Global Mall屏東市週年慶檔期在高回饋達26%、合作Barbie芭比推聯名會員禮及三大屏東獨家新櫃-花月嵐、時時香及2nd STREET開幕助攻下，開檔首周即帶動年輕流行服飾、餐飲業績成長5-10%，其中三大新櫃業績更較原櫃位呈倍數成長。延續買氣，祭「秋換季購物指南」

*囊括流行、運動休閒服飾及家俱家飾用品等推優惠5折起，另還有指定餐飲同步推出5折限定好康

*多元滿額贈，包括大獲好評再加碼的刷Global Mall聯名卡即日起至10月13日，當日消費滿3,600元則送300元電子商品禮券、即日起至10月16日會員於指定專門店消費滿5,000元送500元，此外也力推首次綁定GMpay當日消費滿1,000元送100元電子商品禮券

*兩大體驗展：Global Mall今年合作「Barbie芭比™」推出夢想櫥窗打卡點、粉紅扭蛋機及系列會員禮，吸引粉絲朝聖，另還有「韓國商品展」推上百款韓國必買商品優惠3折起。

屏東太平洋百貨歡慶27週年慶，於10/24~11/11舉辦為期19天的活動檔期，即日起預購開跑，預購同享週年慶優惠，今年週年慶優惠活動加碼不手軟，推出週週聯名來店禮，天天滿仟送佰，首七日全館加碼，化妝品再加碼，今年週年慶高達26%無敵回饋超有感，多重超值好康，終於等到週年慶就不要再猶豫，選定就下手！

▲▼屏東太平洋百貨歡慶27週年慶，舉辦為期19天的活動。(屏東太平洋百貨提供)

週年慶一定要入手的化妝品，今年舉辦吉利卡友/APP會員單筆滿3000元送300元，化妝品再加碼推出化妝品單筆15000元加贈200元(每日每卡限加贈乙份)，週年慶主力彩妝保養品推出大容量及明星組合特惠組，就是要讓消費者一次囤貨買齊。搭配贈獎回饋電子券，雙重優惠絕對物超值買到賺到！

10/24~10/27)於本館及二館當日單筆消費滿1000元(含)以上即可加價現金50元兌換【gozo杯碗盤三件組】乙份；10/31(四)~11/3(日) 於本館及二館當日單筆消費滿1000元(含)以上，即可免費兌換【gozo棉麻肩背袋】乙份；11/7(四)~11/11(一)於本館及二館當日單筆消費滿1000元(含)以上即可加價現金60元兌換【gozo大傘面黑膠直傘】乙份，驛站商場同步兌換。誠意破表，就是要回饋屏東的朋友們。