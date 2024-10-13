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17：30搭UBER「隔1.5小時還在內湖」　傻眼原因曝

▲▼內科交通流量（堤頂大道,港墘路口） 。（圖／記者黃克翔攝）

▲內湖塞車問題十分嚴重。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

記者陳俊宏／綜合報導

台北市內湖聯外交通一直為台北市民及通勤民眾所詬病。家醫科美女醫師許書華分享自己搭UBER，結果2小時才到目的地 ，「我是被吸進什麼空間」？對此，許多網友留言，「放假前的內湖，下班尖峰非常可怕」、「逢假日前夕及下班尖峰時間」。

許書華9日在臉書說，「我真的不敢相信，我（傍晚）5點半搭上UBER離開內湖，然後我現在還在內湖。」而她的發文時間為晚間6時56分，也就是上車1個半小時還塞在內湖。

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許書華表示，「我是被吸進什麼空間，何時才能被吐出來」，高鐵都能台北到高雄了，是怎樣的迷之交通結構？

▼有網友說，「雨天、周五、5點後、隔天放假，都只能搭捷運離開內湖。」圖為捷運文湖線。（示意圖／記者袁茵攝）

▲▼台北捷運文湖線。（示意圖／記者袁茵攝）

而由於10日為國慶日，放假一天，許多網友解答，「放假前的內湖，下班尖峰非常可怕」、「逢假日前夕及下班尖峰時間」、「雨天、周五、5點後、隔天放假，都只能搭捷運離開內湖，選我正解。」

還有人詢問，是不是塞在明水路？許書華回應，「你怎麼知道」？該網友又說，「內湖假日前夕，能夠塞1個多小時的地方，只有這裡了。」

許書華後來更新提到，「好的，跟各位報告，我重返人間了，2024.10.09 19:30。」也就是說，她從5點半搭上車，隔了2小時才到目的地。

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