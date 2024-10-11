獨／謝明珠請辭眾望基金會董事　友人曝原因：無法信任李文宗

▲前台北市政府市長室主任謝明珠，請辭眾望基金會董事。（圖／記者陳家祥翻攝，點圖放大）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席柯文哲因京華城案遭到羈押，檢調持續追查金流還有與柯有關的人際網絡，今（11日）進一步約談民眾黨多位黨職人員，包括秘書長周榆修、發言人戴于文等。日前遭約談的眾望基金會董事謝明珠，今（11日）宣布，辭任眾望基金會的董事職務；據謝的友人透露，謝本規劃9月時就要辭去董事，但暫緩後卻捲入京華城案，對李文宗沒有信任感是辭任最主要的原因。

眾望基金會由時任柯文哲競選總部財務長、木可公司實際負責人李文宗擔任董事長，董事包括蔡壁如、林有志、謝明珠、陳惠君、余祈霖、鄭榮城等。基金會遭檢調質疑，未依《財團法人法》第25條，公開112年度的工作報告、財務報表及受捐贈名單清冊等，也被質疑與北檢偵辦中的柯文哲政治獻金案有關。

謝明珠曾任台北市政府市長室主任，現在擔任眾望基金會董事。台北地檢署8日通知她作證，訊後請回。謝明珠證稱，未經手民眾黨政治獻金，她僅掛名眾望基金會董事，並未領有薪水，也未參與基金會的實際運作及工作。

▲前台北市政府市長室主任謝明珠。（圖／記者李毓康攝）

據了解，謝明珠本規劃在9月時就要辭，但考量到跟柯文哲的交情因此暫時延後，但沒想到後續檢調查案越查越用力，連已不干涉柯營與民眾黨事務多時的她都被約談，才驚覺事情已非她能控制，才想說乾脆辭掉。

據謝明珠友人表示，謝認為，基金會事務都是李文宗在處理，她對李文宗沒有信任感，對於李透過基金會在做什麼都不知道，現在連她都被約談了，後面還會發生什麼事情也不知道，讓她感到非常惶恐。

據了解，謝明珠在被約談後，曾與友人抱怨自己與京華城案完全沒有關係，怎麼會約談她？當初是柯文哲請她掛董事，她當下不可能拒絕，掛了之後基金會相關事務也都是李文宗在處理，甚至連薪資怎麼發的她都不知道。現在卻因京華城案被約談，讓她充滿恐懼感，除了完全不知道李文宗當初都在弄些什麼外，也不知道是不是還有沒被爆出來的事情，會波及到她。

謝明珠友人說，謝認為自己現在也不是公務員了，回到企業界專心做生意，卻還要被這樣的政治風暴波及到，已經嚴重影響到她做生意的形象、信用等，讓她非常的困擾，現在真的只希望能好好做生意。