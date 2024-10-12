香鷄城回來了？「一張照片超懷念」地點曝光　網嗨：一定去

▲香鷄城粉專爆出驚喜。（圖／翻攝自Facebook／香鷄城 #新時代香雞城）



網搜小組／劉維榛報導

手扒雞老字號「香鷄城」是五六年級生的共同回憶，但受到新冠疫情衝擊，2021年宣布停業，如今將復出開店了？香鷄城官方粉專貼出一張照片，並稱秘密計劃倒數，疑似要開店的消息曝光後，引來一票網友期待吶喊，「天啊！一定去」、「這次有手扒雞嗎？」

香鷄城在FB粉專「香鷄城 #新時代香雞城」貼出一張眷村風格照片，門口站著熟悉的吉祥物香雞城叔叔，一旁還架著菜單，小編則直呼「《秘密計劃倒數！》香雞哥趁著雙十節來巡視一下，密切關注我們，錯過不知又要等多久！」文末也hashtag美味不等人的標籤。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文曝光後，一票老饕驚呼，「什麼時候來新竹市」、「期待開幕」、「我想吃炸雞塊，小時候出去大人都會買給我吃～懷念」、「這次有手扒雞嗎」、「好想再吃一次」、「天啊！一定去」、「天啊離我家好近」、「以前排骨飯很好吃」。

不少網友也眼尖發現地點，「我還以為是擺設咧！原來是香雞城！三重空軍一村」、「香雞城到三重空軍一村」、「藉著雞哥的高人氣，帶動一下空軍一村的人潮」。

事實上，香鷄城是許多人的兒時回憶，不過在麥當勞、肯德基等速食連鎖店進入台灣後，香鷄城逐漸消失，雖創辦家族第3代在2017年11月於新莊捷運迴龍站附近開設新店重出江湖，但2021年又遇到新冠肺炎疫情，以團聚共食的香鷄城遭遇毀滅性的打擊，不得不於該年6月暫停營業，退回食品代工保留實力。