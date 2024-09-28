男吸「喪屍煙彈」邊開車！突停路中嚇壞路人　還想開車撞警

記者戴上容／新北報導

新北市一名60歲劉姓男子，昨（27日）下午精神恍惚，車子行經三重區忠孝路二段時，突然將車子停在馬路中央，引起路人關注。巡邏的三重警分局厚德派出所員警經過查看，意外發現劉男口袋掉出「喪屍煙彈」，並立即將其喝令下車，劉一度還想開車撞警，立即遭制伏。劉男當場坦承吸毒，警方隨即將他逮捕，帶回偵辦並依法送辦，並開出兩張罰單。

▲▼ 三重男開車吸「喪屍煙彈」，最後竟然將車停在路中央，嚇壞路人 。（圖／記者戴上容翻攝）

據了解，劉名工人擁有多項前科。昨天下午2時許，他行經三重區忠孝路二段99號附近，邊駕車邊吸食「喪屍煙彈」（依托咪酯毒煙彈），結果吸到精神恍惚，直接把車停在馬路中央，引起民眾側目。



巡邏員警起初以為他身體不適，趨前關心時，劉男開窗回答「我在想事情」，卻被員警發現其口袋內掉出毒煙彈，立即對他展開搜查。





警方隨即在劉男身上查獲11顆依托咪酯毒煙彈，其中8顆已經被吸食殆盡，並扣得兩罐總重86.55公克的毒煙油。面對警方盤問，劉男坦承一邊吸毒一邊開車，稱毒煙彈是朋友給他的，但對於朋友的身份卻說不出具體細節。



三重警方依毒品危害防制條例及公共危險罪嫌將劉男移送法辦。此外，警方也依道路交通管理處罰條例第35條相關規定，對劉男開出最高12萬元罰鍰，並吊扣其汽車牌照兩年，車輛將被移置保管。