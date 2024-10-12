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全球10大美男出爐！羅伯派汀森只排第4　黃金比例認證：最帥男星是他

▲▼全球最帥男星排行榜出爐，亞倫泰勒強森（右）打敗許多少女的白馬王子羅伯派汀森（左）登上第一。（組圖／達志影像／美聯社）

▲全球最帥男星排行榜出爐，亞倫泰勒強森（右）打敗許多少女的白馬王子羅伯派汀森（左）登上第一。（組圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

古希臘人相信宇宙萬物都有一定的秩序，因此他們對於雕刻和建築的精準比例極其講究，更提出了人體的美有著一個「1.618 (ϕ) : 1」的黃金比例。最近，倫敦整形外科醫師席爾瓦（Julian De Silva）使用這一黃金比例，對多名男星的面部特徵進行評比，選出了全球10大最帥男星，其中英國34歲男星亞倫泰勒強森是科學認定長得最符合黃金比例，也是最好看的男性。

1. 亞倫泰勒強森（Aaron Taylor-Johnson）：得分93.04%

曾在《復仇者聯盟2》演過快銀，同時也是下任007詹姆士龐德熱門人選的亞倫泰勒強森，被認為臉部元素接近於完美，因為全新的電腦映射技術分析顯示，這名男子五官的綜合分數達93.04%，是所有男星中最高的一位，其中他的臉部整體結構更達99.2%，距離完美的100%只差了0.8%。

2. 盧辛拉維斯考特（Lucien Laviscount）：得分92.41%

參演《艾蜜莉在巴黎》的英國男星盧辛拉維斯考特以92.41%高居全球第二帥。他的臉部長度與寬度的比例是所有評分裡最高的，高達99.1%，其中唇形也有97.4%，但因為鼻子和上唇之間的距離得分較低，因此在綜合分數上略遜於第一名的亞倫泰勒強森。

3. 保羅梅茲卡爾（Paul Mescal）：得分92.38%

在電視迷你劇《正常人》中受到讚譽的愛爾蘭男演員保羅梅茲卡爾的得分為92.38%。分析顯示，他的方下巴是得分最高的部位，分數高達98.6%，但他的薄唇卻拉低了整體分數，只有82%。

4. 羅伯派汀森（Robert Pattinson）：得分92.15%

曾先後憑藉《哈利波特》、《暮光之城》，以及《蝙蝠俠》紅遍全球的羅伯派汀森，一直以俊美外表以及獨特的紳士氣質，成為風靡千萬少女的白馬王子。然而，分析給予他的得分只有92.15%。席爾瓦解釋，羅伯派汀森的五官均衡且下巴輪廓分明，因此他在所有類別的分數都很高，但由於他的嘴唇稍顯平薄，拉低了整體分數。

5. 傑克洛登（Jack Lowden）：得分90.33%

在《敦克爾克大行動》 飾演飛行員柯林斯的傑克洛登，以90.33%的分數擠入前5。分析顯示，他深藍色的眼睛和眼距位置近乎完美，但鼻子和嘴唇比例卻不夠理想。

6. 喬治克隆尼（George Clooney）：得分89.9%

美國影壇巨星喬治克隆尼是眾人公認的「世紀老帥哥」，然而在這個排行榜中，他也只以89.9%的得分排在第6。分析顯示，儘管喬治克隆尼的年紀漸長，但他仍擁有優雅的古典五官，可惜眼周有些微下垂。

7. 尼可拉斯霍爾特（Nicholas Hoult）：得分89.84%

電影《我們的愛情一言難盡》的男主角尼可拉斯霍特，以89.84%的得分排名第7。他的眼距得分最高，但整體臉型稍顯不足。

8. 查爾斯梅爾頓（Charles Melton）：得分88.46%

排在第8的是《河谷鎮》男星查爾斯梅爾頓（Charles Melton）。他的臉部長寬比例良好，但鼻唇距離得分較低。

9. 伊卓瑞斯艾巴（Idris Elba）：得分87.94%

英國演員伊卓瑞斯艾巴（Idris Elba）以87.94%的得分排行第9。分析顯示，他的眼距幾乎完美，但鼻子形狀稍有扣分。

10. 沙魯克罕（Shah Rukh Khan）：得分86.76%

沙魯克罕是全球10大帥哥中唯一的寶萊塢巨星。他憑藉著他迷人的嘴唇與方下巴脫穎而出，但鼻子得分偏低。

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