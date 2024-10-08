「開膛手傑克」真面目？專家驚揭是23歲理髮師　身分背景曝光

▲專家宣稱還原「開膛手傑克」的真實樣貌。（圖／翻攝Instagram@russelledwards_jacktheripper）



記者吳美依／綜合外電報導

英國19世紀連環殺人魔「開膛手傑克」（Jack the Ripper）真實身分成謎，資深研究者艾德華茲（Russell Edwards）卻在新書中宣布，凶手是一名波蘭裔理髮師，他還透過專家協助及尖端DNA技術，成功還原此人的可能長相。

《每日快報》等外媒報導，艾德華茲利用受害者披肩上的DNA證據，推測凶手是23歲波蘭裔移民亞倫．科斯敏斯基（Aaron Kosminski）。他聯繫此人的後代，把歷年家族成員肖像輸入電腦程式，利用最新臉部重塑技術，創造出一幅黑白CGI影像，模擬「開膛手傑克」當年可能的長相。

艾德華茲已經研究「開膛手傑克」將近30年，並且在第二本相關著作中，揭露這項驚人發現。他2007年在一場拍賣會上找到受害者凱薩琳．艾多斯（Catherine Eddowes）的絲質披肩，發現沾有血液與精液的痕跡，經過一系列檢測後發現，分別與死者與嫌犯遠親後代的DNA相符，藉此確認「開膛手傑克」的身分。

科斯敏斯基出生於1865年9月11日，一家人為了躲避反猶太主義，從波蘭逃到倫敦。他在全家7個小孩裡排行老么，年僅8歲就喪父，紀錄顯示可能遭受繼父性虐待。科斯敏斯基當年也被警方認為是關鍵嫌疑人，但畢生不曾被捕，後來罹患嚴重的思覺失調症，在精神病院去世。

不過，許多專家認為，艾德華茲所謂的證據並不可靠，他們質疑披肩是否真的屬於受害者，也懷疑136年之後的DNA有效性。

1888年4月至1891年2月，倫敦東部的白教堂地區（Whitechapel）先後發生11起女性殘殺案，死者大多都是性工作者。其中5名死者被認為是「開膛手傑克」所殺，因為受害者都被割喉毀屍，斷氣後持續遭到攻擊，包括臉部、頭頸與陰道，其中3人的內臟器官被移除。

由於上述案情細節，外界懷疑凶手可能具有解剖學知識，或者是外科手術技能。另據1894年公布的警方機密報告，「開膛手傑克」被描述為「極度仇恨女性，尤其是妓女，並且有強烈的謀殺傾向。」