　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

傳外送「最低運價漲至60元」　交通部澄清：還沒定案

▲uber eats,foodpanda,空腹熊貓,外送平台,網路外送。（圖／記者林敬旻攝）

▲交通部首訂外送平台運送運費準則。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者李姿慧／台北報導

因應Uber Eats、Foodpanda新興外送行業，交通部首度擬訂「外送平台運送運費」準則，包含起程費、續程費外，得加計等待費、樓層費、夜間加成運費及春節運費，工會曾建議平台給外送員每筆報酬60元起跳，交通部今表示，目前無最低運費60元課題發生，後續將邀各團體、業者討論修法，保障消費者權益。

交通部9日預告修正「汽車運輸業管理規則」、「汽車運輸業客貨運運價準則」，增訂外送平台運送新興行業運價適用規定，作為業者收取運費依據，每筆訂單運費，應依每車公里基本運價按運送距離計算，包含起程費、續程費外，並得加計等待費、樓層費、夜間加成運費及春節運費。相關運價由直轄市、縣市同業公會及相關之工會共同擬訂，報中央公路主管機關會商直轄市政府或縣市政府核定。

[廣告]請繼續往下閱讀...

由於交通部預告修法前，全國外送產業工會曾建議平台每單訂單給外送員的報酬應該每筆60元起跳，超過3公里，每增加100公尺則多1元等。

全國外送產業工會理事長陳昱安表示，工會曾經建議每筆訂單，平台給司機的費用和報酬應該採60元起跳，該部分並非消費者給平台外送費；若交通部修法完成後，後續相關基本運價訂價，工會將與資方、地方政府和消基會等單位共同研商，提報主管機關後才會定案。

交通部今則發聲明表示，外送平台已成為國人日常的消費方式之一，但過去曾多次發生計費不明確導致消費糾紛的情況。為滿足社會各界需求，交通部近日預告修正外送平台機車運送運價修正法規草案，希望在未來兩週的預告期內廣徵各方意見，再依各項意見進行法規優化，盼攜手業者、外送服務員及廣大消費者共同促進「外送定價透明化，民眾保障最大化」，故目前並無如外送工會所提最低運費60元的課題發生。

交通部強調，該案將於預告期間蒐集的意見，交通部會再交由公路局再邀請包括消費者團體、外送員團體及業者各方再逐一細部討論修正，以確實更能保障消費權益為前提目標。

ET快訊
玄奘大學生虐殺貓恐遭開除　釋昭慧憤怒說話了
機車雙載2死！逢甲新生是家中獨子　母接噩耗哭到癱軟
快訊／捲柯文哲弊案！前辦公室主任「請辭董事」
兒子過世欠一屁股債　老爸不想還！律師勸「快做1事」
H級無罩網美「北捷激凸狂晃」！老司機暈：台日友好
傳外送「最低運價漲至60元」　交通部回應了
快訊／諾貝爾和平獎出爐！　日本「原爆倖存者組織」獲殊榮

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

吃炸蟋蟀驚見鋼刷！左營萬年季攤商遭停業　狂跳針：人工飼養

傳外送「最低運價漲至60元」　交通部澄清：還沒定案

不是裸睡！她晚上睡覺「1習慣」很通風　一票+1：回不去了

「妹子1穿搭站前方」他不敢抬頭看！全場吵翻：味道永生難忘

提互相請客「掏零錢很丟臉」　男友仍堅持AA！她嘆：感覺不被呵護

強烈磁暴「數值較平常高15倍」　中央大學捕捉到太陽無線電波爆

超輕非法空域還有11處！地點出爐　10年取締54起違規

中國帶魚酥變「高雄名產」走私來台　價格翻16倍...還無食品檢驗

快訊／雨彈開轟「2縣市大雨特報」　下到入夜

國小風雲人物！他Google「長大近況驚呆」　一票人都搜過

KID老婆平安生下「國慶寶寶」！　他曬合照：多了一位女兒傻瓜

王陽明「麥可哥上身」蔡詩芸不喜歡　准老公砸錢玩車：不要玩女人就好！

萌弟上幼幼班前練習自介　綜藝感十足！台詞超可愛

撒哈拉沙漠淹水了！　2天下完「一整年雨量」

趙孟姿一轉頭..許孟哲帶2寶送驚喜　她感動落淚「親親大放閃

賴清德總統國慶演說全文 喊話不分彼此一起加油！

前總統蔡英文、陳水扁交談熱絡　唱國歌全程開口未漏「吾黨所宗」

雲林46歲女工掉進攪拌機！　上半身粉碎成肉末慘死

新郎婚禮爆哭告白父親　抱緊喊「感謝讓我長大」

台北101國慶首次施放煙火　搭配雷射光雕+投影表演！

吃炸蟋蟀驚見鋼刷！左營萬年季攤商遭停業　狂跳針：人工飼養

傳外送「最低運價漲至60元」　交通部澄清：還沒定案

不是裸睡！她晚上睡覺「1習慣」很通風　一票+1：回不去了

「妹子1穿搭站前方」他不敢抬頭看！全場吵翻：味道永生難忘

提互相請客「掏零錢很丟臉」　男友仍堅持AA！她嘆：感覺不被呵護

強烈磁暴「數值較平常高15倍」　中央大學捕捉到太陽無線電波爆

超輕非法空域還有11處！地點出爐　10年取締54起違規

中國帶魚酥變「高雄名產」走私來台　價格翻16倍...還無食品檢驗

快訊／雨彈開轟「2縣市大雨特報」　下到入夜

國小風雲人物！他Google「長大近況驚呆」　一票人都搜過

活不下去！北韓近期3人「連續脫北」　開船走海路越界投誠

法男翻修自宅驚見人骨！一挖竟是1700年前墓地　發現多個石棺

小熊餅乾有幾種圖案？台灣樂天製菓公布「官方數據」粉絲嗨翻搶購再抽APPLE萬元禮品卡＋SWITCH

枝垂櫻盛開了！九族首次推「部落花季」明起登場　如置身英式花園

住力麗全台11飯店2887元起　送三餐、指定日入住免費升等

周興哲爽開麥拉倫「車上載妹不是老婆」　她羞認：血脈賁張

台股高檔震盪！投資專家：旺季行情將於「美國大選後」再起

游士儀／美選民調觀察：賀錦麗全國民調上升　但搖擺州持續搖擺

韓星3度合作成無性夫妻　勒索婚外情生財⋯她認抓姦後會消失

挑戰佛陀精神！玄奘大學生虐殺貓恐遭開除　釋昭慧憤怒說話了

老婆拍情慾片..男歌手質問：有沒有呻吟？　她留陰影淚崩「回家像A片那樣碰我」

生活熱門新聞

亞洲交通最糟城市　前10名驚見「台灣3城市」

外送新制最低運費漲至60元　最快11月上路

他賣鹽酥雞年收1.5億　還在大直買地蓋總部

北車光南大批發將搬遷！一票人見新址傻眼

26萬網紅題材超單一「他盯一個早上」！網喊太大了

美聯航送大驚喜　明年「高雄設點」飛東京

颱風「百里嘉」今將變性！　連續6天好天氣

「100分男友」真相綠爆她！偷吃4女生還上床

快訊／雨彈開轟「2縣市大雨特報」　下到入夜

手機、筆電放桌上沒人拿！他曝台灣人「最常偷4物」

兒子欠一屁股債過世！律師勸「老爸快做1事」

甜點一級戰區！知名麵包店插旗台中美術館商圈

下周防秋老虎「高溫回到3字頭」　再變天時間出爐

北美極光大爆發絕美畫面曝光　粉專：太陽磁暴非常強烈

更多熱門

相關新聞

外送新制最低運費漲至60元　最快11月上路

外送新制最低運費漲至60元　最快11月上路

因應Uber Eats、Foodpanda新興外送行業，交通部首度修法訂定「外送運費」，根據全國外送產業工會初步建議，每單基本運費60元（3000公尺），夜間加收20元、送上樓加5元，最快11月上路。

交部修法首訂外送運費準則　得加收「等待費、樓層費、夜間加成」

交部修法首訂外送運費準則　得加收「等待費、樓層費、夜間加成」

美東罷工結束航空貨運壓力消除　運價估計也很難往上

美東罷工結束航空貨運壓力消除　運價估計也很難往上

基層發聯署「全體員工加薪1萬」！台鐵回應

基層發聯署「全體員工加薪1萬」！台鐵回應

新電價衝擊台鐵、北捷　陳世凱：TPASS月票不會漲

新電價衝擊台鐵、北捷　陳世凱：TPASS月票不會漲

關鍵字：

外送平台運費運價準則交通部修法工會

讀者迴響

熱門新聞

AV女優找粉絲多P「他全程站不起來」

即／左營萬年季驚悚意外　女小吃攤用餐突暈倒死亡

2女互打「爆乳染紅」全都錄　網驚呆：脾氣、身材都炸裂

汪建民8年女友「當保人」遭債主討債

7寶媽網紅沉寂半年「轉戰小紅書」！關臉書改名復出

3歲童睪丸發黑　健身教練炫富　

竹科工程師8分鐘狂灌「斷魂百香果」亡！　死因曝光

電梯高速下墜！人妻喪命　丈夫驚恐目睹

亞洲交通最糟城市　前10名驚見「台灣3城市」

即／載高中同學回宿舍自撞電桿　2男大生噴飛雙亡

百齡橋下「無頭浮屍」父悲：中秋才相聚

全台20萬男中鏢！「不想愛愛」6症狀＝慢性攝護腺發炎

北韓12賣淫女上刑場　金正恩急下聖旨赦免

外送新制最低運費漲至60元　最快11月上路

釣大鯰魚驚見人骨、指甲！他返事發地嚇傻

更多

最夯影音

更多

KID老婆平安生下「國慶寶寶」！　他曬合照：多了一位女兒傻瓜

王陽明「麥可哥上身」蔡詩芸不喜歡　准老公砸錢玩車：不要玩女人就好！

萌弟上幼幼班前練習自介　綜藝感十足！台詞超可愛

撒哈拉沙漠淹水了！　2天下完「一整年雨量」

趙孟姿一轉頭..許孟哲帶2寶送驚喜　她感動落淚「親親大放閃

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面