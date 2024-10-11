傳外送「最低運價漲至60元」　交通部澄清：還沒定案

▲交通部首訂外送平台運送運費準則。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者李姿慧／台北報導

因應Uber Eats、Foodpanda新興外送行業，交通部首度擬訂「外送平台運送運費」準則，包含起程費、續程費外，得加計等待費、樓層費、夜間加成運費及春節運費，工會曾建議平台給外送員每筆報酬60元起跳，交通部今表示，目前無最低運費60元課題發生，後續將邀各團體、業者討論修法，保障消費者權益。

交通部9日預告修正「汽車運輸業管理規則」、「汽車運輸業客貨運運價準則」，增訂外送平台運送新興行業運價適用規定，作為業者收取運費依據，每筆訂單運費，應依每車公里基本運價按運送距離計算，包含起程費、續程費外，並得加計等待費、樓層費、夜間加成運費及春節運費。相關運價由直轄市、縣市同業公會及相關之工會共同擬訂，報中央公路主管機關會商直轄市政府或縣市政府核定。

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由於交通部預告修法前，全國外送產業工會曾建議平台每單訂單給外送員的報酬應該每筆60元起跳，超過3公里，每增加100公尺則多1元等。

全國外送產業工會理事長陳昱安表示，工會曾經建議每筆訂單，平台給司機的費用和報酬應該採60元起跳，該部分並非消費者給平台外送費；若交通部修法完成後，後續相關基本運價訂價，工會將與資方、地方政府和消基會等單位共同研商，提報主管機關後才會定案。

交通部今則發聲明表示，外送平台已成為國人日常的消費方式之一，但過去曾多次發生計費不明確導致消費糾紛的情況。為滿足社會各界需求，交通部近日預告修正外送平台機車運送運價修正法規草案，希望在未來兩週的預告期內廣徵各方意見，再依各項意見進行法規優化，盼攜手業者、外送服務員及廣大消費者共同促進「外送定價透明化，民眾保障最大化」，故目前並無如外送工會所提最低運費60元的課題發生。

交通部強調，該案將於預告期間蒐集的意見，交通部會再交由公路局再邀請包括消費者團體、外送員團體及業者各方再逐一細部討論修正，以確實更能保障消費權益為前提目標。