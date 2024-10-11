外送新制最低運費漲至60元　最快11月上路

▲交部首訂外送運費準則，得加收等待費、樓層費、夜間加成。（圖／記者周宸亘攝）

記者葉國吏／綜合報導

因應Uber Eats、Foodpanda新興外送行業，交通部首度修法訂定「外送運費」，根據全國外送產業工會初步建議，每單基本運費60元（3000公尺），夜間加收20元、送上樓加5元，最快11月上路。

交通部9日預告修正「汽車運輸業管理規則」、「汽車運輸業客貨運運價準則」，增訂外送平台運送新興行業運價適用規定，作為業者收取運費依據，每筆訂單運費，應依每車公里基本運價按運送距離計算，包含起程費、續程費外，並得加計等待費、樓層費、夜間加成運費及春節運費。

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全國外送產業工會理事長陳昱安表示，依初略估算，2021年前每筆訂單外送員收入為60元起，2021年4月後每單約40元起，之後的第二張訂單約剩24元起，等於變相砍薪，因此工會希望外送平台計價相關細項比照計程車業。

交通部公共運輸及監理司長林福山表示，若預告修法順利，預計最快11月可完成法制作業程序，公會、工會可依照各地不同成本向地方政府和主管機關提報運價審查。對此，Uber公司尚未有進一步回應。

▲交通部修法首訂外送運費準則，得加收等待費、樓層費、夜間加成。（圖／記者林敬旻攝）

根據《聯合報》報導，公路局曾三度邀請各平台業者及工會討論，外送工會也建議每單基本運費60元，超過3000公尺距離，每100公尺增1元，延滯取餐每5分鐘加收5元，夜間加收20元、春節加收30元、送上樓加5元。

以臨江街夜市送到吳興街為例，距離不到2公里，每單外送費60元起跳，若晚上11點後才下單，又要送上樓，每單起碼運費85元。