直擊／兩院和解飯「卓榮泰買單」　價碼曝光15個人花近4萬

▲朝野和解飯登場，點水樓菜單曝光。（圖／民眾黨立委吳春城提供）



記者杜冠霖／台北報導

立法院長韓國瑜及行政院長卓榮泰今（11日）邀藍綠白黨團三長餐敘，吃朝野「和解飯」。此次餐會定調非正式宴會，聚會地點的「點水樓」，是米其林必比登推介的餐廳。據了解，此次餐敘由卓榮泰買單，15個人一共花3萬9050元。

今天中午的「和解飯」，行政院長卓榮泰、立法院長韓國瑜及三黨黨團三長皆出席，除此之外，包括立法院副院長江啟臣、行政院副院長鄭麗君、立法院秘書長周萬來、行政院秘書長龔明鑫等人也作陪。

國民黨團部分總召傅崐萁、書記長林思銘、首席副書記長王鴻薇出席；民進黨團總召柯建銘、幹事長吳思瑤、書記長蔡易餘出席；民眾黨總召黃國昌、副總召吳春城、幹事長麥玉珍出席。

▲朝野為「總預算案卡關」吃和解飯，座席曝光。（圖／民眾黨立委吳春城提供）

據了解，此次餐敘由卓榮泰買單，韓國瑜還曾在會談時開玩笑「那要點多一點。」而餐敘價碼也曝光，素食者2人，包含鄭麗君、傅崐萁，兩人餐費1500元，另外13人則使用葷食，每份要價2500元，另外還要一成服務費，總共花用3萬9050元。

午宴菜色部分，前菜盆菜容納8道小菜（蔥油芋艿、桂花蜂蜜石蓮花、酥炸翼豆、紹興醉雞、五香鳳尾魚、芝麻醬花瓜捲、鑲翡翠椒、麻辣鳳爪）、隨後則依序是佛跳牆、DO RE MI、芋泥香酥鴨、生菜蝦鬆、鮮炒馬祖淡菜、天然蔬果原汁七彩小籠包（原味、九層塔、松露）、百果芋泥佐卡比索冰淇淋跟寶島甘露梨。

其中，名稱可愛的「Do Re Mi」則是將蟹膏、蟹肉、蝦仁依照特定比例調配而成，宛若音階而得名，入口風味濃郁，每份1380元。