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26萬網紅題材超單一「他狂盯一個早上」！網懂：實在太大了

▲▼蘋蘋澎澎（圖／翻攝自IG／pinpinponpon627）

▲蘋蘋澎澎大露好身材，目前有26.6萬人訂閱。（圖／翻攝自IG／pinpinponpon627）

網搜小組／劉維榛報導

「我看了一個早上了！」一名網友表示，最近打開網紅蘋蘋澎澎的影片，居然盯了一個早上看沒停，但總結題材很單一、口條也普通，因此好奇有什麼魔力，且還發現她的訂閱數快30萬了，「什麼原因啊？」文章引發一票網友點破關鍵，「台灣就這樣啊，有奶肯露就紅了！」

一名網友在PTT以「蘋蘋澎澎為啥可以三十萬訂閱」為標題發起話題，說打開YouTube頻道後，發現拍片「題材很單一，口條也不是特別好」，卻能讓原PO看一個早上。

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對此，原PO好奇拋問，蘋蘋澎澎訂閱人數快要30萬了，「什麼原因啊？有人知道嗎？」

文章曝光後，網友紛紛笑虧，「你的第一句就是原因」、「看了一個早上就是答案」、「八卦是你看了一個早上」、「我老婆啊」。

留言串中，鄉民點出流量來自於她的傲人身材，「大就有人了」、「給客群要看的啊，挺大方的」、「她泳裝實況時下面沒在加強防護措施的，駱駝蹄直接秀給觀眾看」、「剛開始露，然後又不露在那邊遮來遮去，發現沒人看之後又開始脫」、「長久以來，腥羶色就是收視保證」、「剛出來的時後福利超多」、「台灣就這樣啊，有奶肯露就紅了」、「你就知道奶子有多厲害」、「奶，懂流量密碼」、「奶子實在太大了，而且還雙胞胎」。

其他人則直呼，「她水管拍溫泉系列蠻用心的，沒酸民說的那麼不堪」、「還蠻努力經營的啊」、「我會選妹妹 聲音身材也都很優」。

事實上，人氣實況主「蘋蘋澎澎」靠著有趣活潑的個性，以及傲人G奶來收服粉絲的心。日前疑似捲入不雅片外流風波，她親上火線闢謠，並無拍過任何私密影片，且她的床是灰色而不是藍色，過去她在家中都睡地板，也沒有床鋪；其次，她的胸部下面、右手都有一顆痣，影片中的女生沒有。

最近還有網友批評她是靠阿滴才紅的，這讓蘋蘋澎澎再次反擊，阿滴一年365天有360天都在國外，甚至連公司一年一度的財務會議都不一定會到場，「只能說，師父領進門，修行在個人。你要真的能做到他們建議的事情，也是很難的，一個人當30個人用」。

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