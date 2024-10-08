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被質疑「靠阿滴不靠奶」　蘋蘋澎澎回應PTT鄉民：他都在國外耶

▲▼被質疑「靠阿滴不靠奶」　蘋蘋澎澎回應PTT鄉民：他都在國外耶。（圖／翻攝pinpinponpon627）

▲YouTuber蘋蘋澎澎。（圖／翻攝pinpinponpon627）

記者鄒鎮宇／綜合報導

YouTuber、實況主蘋蘋澎澎個性活潑，有著G罩杯的身材火辣，透過新穎主題吸引不少粉絲追蹤。近日，蘋蘋澎澎在直播中面對PTT網友批評她靠阿滴才紅，也激動地做出回應，指出「師父領進門，修行在個人」。

蘋蘋澎澎7日在IG上傳直播的精華片段。她表示，許多PTT網友都認為她可以紅是靠阿滴幫忙而不是靠露奶，說得好像只要她缺工作、想跟誰合作，都可以說一句「阿滴救救我」就拿到任何資源。

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▲▼被質疑「靠阿滴不靠奶」　蘋蘋澎澎回應PTT鄉民：他都在國外耶。（圖／翻攝pinpinponpon627）

▲▼許多網友愛看蘋蘋澎澎的妹妹及健身影片。（圖／翻攝pinpinponpon627）

▲▼被質疑「靠阿滴不靠奶」　蘋蘋澎澎回應PTT鄉民：他都在國外耶。（圖／翻攝pinpinponpon627）

蘋蘋澎澎表示，但事實上阿滴一年365天有360天都在國外，甚至連公司一年一度的財務會議都不一定會到場，「只能說，師父領進門，修行在個人。你要真的能做到他們建議的事情，也是很難的，一個人當30個人用」。

網友看完紛紛留言，「是靠妹妹，妹妹粉集合」、「其實靠奶哪裡不好？實力至上」、「與其說是靠蹭阿滴，還不如說阿滴是伯樂，阿滴讓我們知道了，阿蘋這匹千里馬」、「靠健身以及不被酸言酸語影響的正向能量，每次看蘋更新，都感受到堅韌的意志力和溫暖的正能量」。

對此，阿滴也留言回應說，「你是靠妹妹吧，跟我一樣」。

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