YouTube公開數據「台灣人超相信YT」　千萬YTR：短、長影須互補

記者蘇晟彥／台北報導

YouTube在今年邁入17年，26日再針對創作者、廣告主的「 2024 YouTube Brandcast 」由YouTube 大中華區策略合作夥伴副總經理陳容歆、台灣千萬訂閱創作者奇軒分享最新影音趨勢觀察，奇軒談到儘管現在短影當道，還要利用它的破圈優勢去帶長影，相互影響，更夢想有一天能夠「當武打明星、動作演員，希望有天可以被好萊塢邀請去演出」

▼陳容歆、奇軒分享最新影音趨勢。（圖／YouTube提供）



陳容歆分享，去年YouTube 觸及了超過台灣 95% 的網路人口，相當於 1,800 萬的成年觀眾，每人每天平均觀看時間更達到 95 分鐘 [1]；YouTube自 2021 年在台灣推出短影音，現在 YouTube 已成為台灣人收看短影音的首選平台 [2]。

台灣觀眾對 YouTube 如此的信任，是因為他們能和真實的創作者產生共鳴，而且可以在 YouTube 找到可靠的資訊。YouTube 創作者透過鏡頭分享生活、知識和創意，與觀眾建立超越螢幕的連結， 因此 87% 的台灣觀眾認為 YouTube 創作者的內容更勝其他平台 [3]，90% 的 Z 世代觀眾表示他們信任創作者 [4]。此外，YouTube 也成為重要的學習管道，81% 的台灣民眾在深入了解特定主題時會選擇 YouTube，遠超過其他影音平台和傳統電視 [5]，全球更有 92% 的 Z 世代表示他們曾使用 YouTube 學習新事物 [6]。

當然，不僅僅是消費者，YouTube也替品牌帶來影響，高達 60% 的觀眾信任與創作者合作的品牌 [8]，甚至在知道影片有獲得贊助的情況下，仍有 61% 的用戶相信創作者的推薦 [9]。這種信任直接影響消費決策，78% 的觀眾表示 YouTube 幫助他們做出購買選擇 [10]，Z 世代的比例更高達 80% [11]。以旅遊業為例，43% 的旅人會在 YouTube 上尋找旅遊靈感 [12]，更有 74% 的高消費旅人表示 YouTube 影響他們的品牌選擇 [13]。東南旅遊就善用 YouTube 這樣的影響力，透過 YouTube 陪伴觀眾探索、規劃旅程，成功帶動官網流量提升 44%，旅客數成長 40% [14] ，充分展現 YouTube 驅動品牌成功的潛力。





除了陳容歆分享數據，證明YouTube在台灣的影響力外，也邀請到台灣首位「鑽石級」也就是超過千萬訂閱的創作者奇軒到場與大家分享，一開始從教學影片、參考國外起家的他說，在短影音當道的世界中「人人都有機會」，短影音可以快速抓到大家眼球，因此需要簡短、快速地進入主題，但最終還是必須回到長影音，讓更剁細節、鋪陳幫助短影音戲劇做的更完善，先透過短影破圈優勢再去帶出長影音。

他補充，長、短影都是不同的受眾，陳容歆也認同表示，「短影很容易被看到，記憶度會被稀釋，被觀眾相信、年卓還是需要靠長影音輔助」。被問到現在到底要先經營短or長影音，但他也指出，長影音製作成本、時間較高，若達不到預期很容易受挫，就端看自己是以什麼起家即可。

最後他也坦言，因為迅速登上千萬訂閱，大家開始看他的標準會不一樣、自己被貼上很多標籤，但經過很長時間的沉澱，這些壓力變成助力，就算長影音觀看很不好，都告訴自己「這跟短影不同領域，不用聽外界聲音，專心ㄗㄨㄛ」

[1] 根據 YouTube 內部資料，2024 年 6 月。

[2][3][4][10][11] 根據 Google 委託 Kantar 進行的調查《WhyVideo》，執行期間 2024 年 3 月 26 日至 2024 年 4 月 16 日。調查對象為 18 到 64 歲一週至少觀影一次的台灣民眾，n=2,263；其中 Z 世代為 18 至 26 歲，n=304。比較平台包含：傳統電視、Netflix、Disney+、iQIYI 愛奇藝、FriDay 影音、Facebook、Instagram 及 TikTok。

