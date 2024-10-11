不是裸睡！她晚上睡覺「1習慣」很通風　一票+1：回不去了

▲有些人睡覺時不會穿內褲。示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者曾筠淇／綜合報導

有些人不喜歡悶悶的、被拘束的感覺，所以在家可能就不會把衣服穿好穿滿。近日有網友發文表示，除非是生理期或是出去玩，不然她晚上都不會穿內褲，很推薦大家試試看，真的很通風。貼文曝光後，引發討論。

女網友在Dcard上，以「不穿內褲」為標題發文表示，不知道有沒有人和她一樣，晚上睡覺是不穿內褲的？她強調自己並不是裸睡，而是晚上洗完澡後，會選擇穿上比較寬鬆的衣服，並且配上一件類似真裡褲的短褲，這樣一來，私密處就不會因為穿上內褲而悶悶的，反而覺得很通風。

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原PO接著說，她通常都是到了隔天早上，起床梳洗時才會穿上內褲，她這個習慣是從高中開始的，至今除非是生理期，或者是要出去玩、過夜，否則基本上都是不穿內褲的，她很推薦大家試試看。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「舒服就好，我全裸睡（天氣冷也是），只有外宿或是跟男友睡，才會穿寬鬆衣服+短褲」、「完全不穿內褲的啊」、「我也是！試了五年左右，回不去穿內褲了，總感覺很束縛、很不自在」、「一定要的，白天穿褲悶著的差別很大」、「我也不穿，不穿後發現太舒服了，只有月經跟出門會穿」。不過也有網友表示，「我原本也會，後來我的床長螞蟻，屁屁跟妹妹都有被咬到過，就只好穿內褲保護自己了」。