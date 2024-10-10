桃園南崁溪驚見「白色泡沫+黃色廢水」超噁畫面曝　環保局出手了

▲桃園市桃園區南崁溪河段今天中午湧現大量白色泡沫，引發騎自行車與散步市民疑慮。（圖／環保局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市桃園區南崁溪河段今（10）日中午湧現大量白色泡沫與黃色廢水，不僅溪面遭汙染，隨著風勢白色泡沬飄至自行車道，周邊住戶與散步市民紛紛以手機拍攝驚人畫面；市府環保局接獲通報後，確認污染元凶是來自附近洗車場，黃色廢水則源自附近營建工地，因開挖地下室大量汙水逕行排入南崁溪，環保局稽查人員已依據水污染防治法對違規單位依法告發，除限期改善外，最高可處新台幣300萬元之罰鍰。

▲桃園市桃園區南崁溪河段今天中午湧現大量白色泡沫，稽查人員查出是上游洗車場排放未經處理泡沫汙水。（圖／環保局提供）

環保局表示，今天中午時接獲通報指稱，桃園區中央街南崁溪流出現大量白色泡沫，環保局即刻派遣稽查人員到場追查，發現白色泡沫從溪畔涵洞排出，並伴隨黃色污水，稽查人員溯源追查發現泡沫來自南崁溪旁之洗車場，洗車後將產生之白色泡沫未處理即排入溝內並流至南崁溪內，查明後隨即依法開罰並要求業者限期改善。

▲桃園市桃園區南崁溪河段今天中午湧現黃色廢水，稽查人員查出是鄰近營建工地排放未經處理黃色汙水。（圖／環保局提供）

此外，黃色廢水係鄰近南崁溪附近營建工地，因開挖地下室產生大量黃泥汙水，未經妥善處理將黃色汙水逕行排入南崁溪內，稽查人員依水污染防治法告發，現場已責令業者立即停止排放外，最高可開罰新台幣300萬元以下罰鍰。

▲桃園市桃園區南崁溪河段今天中午湧現黃色廢水，稽查人員查出是鄰近營建工地開挖地下室所為。（圖／環保局提供）

環保局指出，洗車場產生之廢水若未經妥善處理，可能出現泡沫外溢情況，會對水體與周遭環境造成污染；營建工地排放泥水，應先經過沉砂池沉澱處理後方可排出，如未經沉澱或依規定清理，將黃泥水隨意排放亦是污染行為。為防止類似情況發生，環保局呼籲各類廠商應定期檢查污染防治設備，避免因故障造成泡沫、泥水等污染物質外洩，切勿貪圖方便擅自排放至排水系統或河川，若發現設備故障或操作不當，應及時防止污染擴散。

環保局強調，今天雖為雙十國慶假期，稽查人員不因假日有所懈怠仍隨時待命，才能及時稽查到污染元凶，還給市民一個乾淨環境，呼籲業者切勿心存僥倖或大意，為節省成本及處理設備，非法排放破壞環境。民眾若發現有水污染或其他環境污染情事，可立即向環保局提供線索，歡迎多加利用「19993市政服務專線，環保局將快速派員處理，與市民共同維護環境品質。