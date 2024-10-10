曾兩度要匯124萬給「戰地機師」寂寞女又進銀行　這次終於封鎖

▲▼台中女2度險匯出百萬，私下仍和「戰地機師」連絡，最後在警方面前封鎖對方。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中67歲詹姓女子日前到銀行要匯32萬元，原因卻說不清楚，引起行員懷疑，警方獲報到場，愈看愈眼熟，原來詹女早在7月間，就2度要匯合計124萬元給「戰地機師」，她雖然被攔阻，私底下仍繼續和對方連絡，員警無奈說「已經被騙那麼多次，怎麼都不怕？」還建議若想找人說說話，隨時到派出所來，詹女大受感動，終於封鎖對方帳號。

台中市警察局第三分局東區分駐所巡佐姚智中、警員蔡敏沂，日前中午12點多獲報有婦人臨櫃提領32萬元，關心領款用途時，婦人回答得支支吾吾、神色慌張，疑似遭到詐騙。

員警發現眼前的婦人十分面熟，原來這名詹姓女子今年5月，在網路上結識自稱支援戰地的華航機師，為了代收關乎對方生命的「重要包裹」，7月時2度提領共計124萬元要匯給對方，幸好都被員警及時攔阻，警方甚至還與詹女合照，傳給詐騙集團，正面對決。然而，詹女的粉紅泡泡仍未幻滅，事後繼續與「戰地情人」保持聯繫。

員警得知原委後無奈的說「已經被騙那麼多次，妳怎麼都不會怕？」更語重心長地勸說，如果真的想找人陪伴、說說話，隨時歡迎到派出所坐坐，都比信任一個未曾謀面的陌生人安全得多。詹女這才死心的刪除並封鎖對方的帳號，並答應絕不會再輕易相信網路上的陌生人。