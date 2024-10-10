　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

曾兩度要匯124萬給「戰地機師」寂寞女又進銀行　這次終於封鎖

▲▼台中女2度險匯出百萬，私下仍和「戰地機師」連絡，最後在警方面前封鎖對方。（圖／民眾提供，下同）

▲▼台中女2度險匯出百萬，私下仍和「戰地機師」連絡，最後在警方面前封鎖對方。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中67歲詹姓女子日前到銀行要匯32萬元，原因卻說不清楚，引起行員懷疑，警方獲報到場，愈看愈眼熟，原來詹女早在7月間，就2度要匯合計124萬元給「戰地機師」，她雖然被攔阻，私底下仍繼續和對方連絡，員警無奈說「已經被騙那麼多次，怎麼都不怕？」還建議若想找人說說話，隨時到派出所來，詹女大受感動，終於封鎖對方帳號。

台中市警察局第三分局東區分駐所巡佐姚智中、警員蔡敏沂，日前中午12點多獲報有婦人臨櫃提領32萬元，關心領款用途時，婦人回答得支支吾吾、神色慌張，疑似遭到詐騙。

▲▼台中女2度險匯出百萬，私下仍和「戰地機師」連絡，最後在警方面前封鎖對方。（圖／民眾提供，下同）

員警發現眼前的婦人十分面熟，原來這名詹姓女子今年5月，在網路上結識自稱支援戰地的華航機師，為了代收關乎對方生命的「重要包裹」，7月時2度提領共計124萬元要匯給對方，幸好都被員警及時攔阻，警方甚至還與詹女合照，傳給詐騙集團，正面對決。然而，詹女的粉紅泡泡仍未幻滅，事後繼續與「戰地情人」保持聯繫。

員警得知原委後無奈的說「已經被騙那麼多次，妳怎麼都不會怕？」更語重心長地勸說，如果真的想找人陪伴、說說話，隨時歡迎到派出所坐坐，都比信任一個未曾謀面的陌生人安全得多。詹女這才死心的刪除並封鎖對方的帳號，並答應絕不會再輕易相信網路上的陌生人。

▲▼台中女2度險匯出百萬，私下仍和「戰地機師」連絡，最後在警方面前封鎖對方。（圖／民眾提供，下同）

ET快訊
快訊／陳佩琪現身西門町！　「請還給我老公」
台YTR「性向0隱瞞」媽氣到發火：帶你去看醫生！
快訊／百齡橋驚見「沒有頭顱」浮屍！
鳥總下跪道歉！偷吃女球員、女國手、美商主管　判賠結果曝
獨／姊姊國慶日突宣布婚訊　「五熊」發聲了！
3歲童遭凌虐睪丸發黑　健身教練「睡鈔票床」炫富照曝
快訊／中信兄弟大巨蛋總冠軍賽　售票公布！
快訊／汪建民家屬再發聲！　3天後告別式：懇辭各界奠儀
突要求小黃停車！新北男下秒墜中興橋　運將嚇傻

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／北市百齡橋浮屍「沒有頭顱」！找到證件與手機　身分曝光

外遇籃球員、三鐵選手、美商主管！鳥總遭丈母娘抓姦下跪　賠30萬

新北男藉抽菸偷撈學長口袋！偷900被發現　騎車狂逃仍被逮

又有鯨豚擱淺！通霄海岸驚見瓜頭鯨虛弱躺沙灘　緊急收容救治

出生不久母親病逝！　2歲男童慘遭女網紅凌虐致死

獨／高雄新都市傳說！山陀兒17級強風狂轟猛炸　唯一不壞公設是它

凌虐3歲童害睪丸發黑　狠心健身教練「爽睡鈔票床」炫富照片曝

快訊／悚！北市百齡龍舟碼頭驚見浮屍　民眾目擊嚇傻

搭小黃突要求停車！新北男下秒墜中興橋　運將目睹嚇傻

台南安平區酒店凌晨毆鬥「8人動手4人受傷」　警全面緝兇

送完小孩上學回家途中翻車　媽啜泣酒測值0.62：是宿醉

4高中生宿舍演奏《愛人錯過》　網讚變音樂會：門票怎麼算？

清邁洪災百頭大象泡水中撤離　盲象聽同伴呼喚逃生仍遭沖走

空軍上兵打靶身亡殯儀館相驗　親友攙扶媽媽悲痛陪伴一旁！

夏于喬赴韓又被誤認成「宋芸樺」！

Jessica吃貨無誤！　來台灣新學3中文「都是美食」

轎車打燈硬切大車縫隙！被學長「夾擊」下場GG

名醫不倫氧氣女神 泡湯照折磨正宮 ｜20241009 ET午間新聞

王陽明「麥可哥已下戲」　蔡詩芸放閃：比較喜歡本人

A-Lin再唱〈連名帶姓〉笑喊：張惠妹叫我交版稅

快訊／北市百齡橋浮屍「沒有頭顱」！找到證件與手機　身分曝光

外遇籃球員、三鐵選手、美商主管！鳥總遭丈母娘抓姦下跪　賠30萬

新北男藉抽菸偷撈學長口袋！偷900被發現　騎車狂逃仍被逮

又有鯨豚擱淺！通霄海岸驚見瓜頭鯨虛弱躺沙灘　緊急收容救治

出生不久母親病逝！　2歲男童慘遭女網紅凌虐致死

獨／高雄新都市傳說！山陀兒17級強風狂轟猛炸　唯一不壞公設是它

凌虐3歲童害睪丸發黑　狠心健身教練「爽睡鈔票床」炫富照片曝

快訊／悚！北市百齡龍舟碼頭驚見浮屍　民眾目擊嚇傻

搭小黃突要求停車！新北男下秒墜中興橋　運將目睹嚇傻

台南安平區酒店凌晨毆鬥「8人動手4人受傷」　警全面緝兇

林郁婷英國世界盃改打60公斤量級　曾自強：聽說JK羅琳在那裡

死刑犯多可教化？　館長怒嗆民進黨：你X的帶回家好好教

不能留長髮！婆婆下馬威「狠訂10條家規」　媳婦傻眼不住了

桃園深夜來這喝！古老神秘的岩洞餐廳　綿密感墨魚燉飯太讓人驚豔

海地幫派暴動傷亡擴大　攀升至109死40傷

快訊／現身西門町集會！陳佩琪：若台灣有司法公義　請釋放柯文哲

英17歲少年「36刀砍死」15歲前女友！　少女最後身影曝

原民金曲歌王罕見曝「對愛情的期許」　新造型帥成這樣

《黑白大廚》被爆造假？　李愛德華親自解答：韓國人很正直

把女兒交給道士「破貞操」致死　港迷信母竟還「幫買假陽具」

2歲兒見母討奶喝「拍乳扯衣」 媽咪無奈QQ：在外也這樣

社會熱門新聞

即／雲林女工人掉進攪拌機！上半身粉碎慘死

雲林回收場女工人遭絞碎慘死！職安署勒令停工

渣男名醫折磨網紅妻　腦溢血亡

即／台中驚傳砂石車撞死女騎士

即／再逆轉！朱亞虎發回更裁遭羈押禁見

5寶媽當保母溺死2歲童　9年前嘆：看虐童新聞很痛心

網紅5寶媽當保母虐死2歲童！監視器曝愛心形象攏系假

虐死2歲童！　「5寶媽網紅」正面照曝光

即／高捷大寮站出口驚見男掛樹上身亡

傳產老董遺產4650萬全給親密看護子女怒告

約長髮女激戰　他洗完澡一看「空了」

即／雲林工安意外！工人遭崩塌砂石掩埋　剩頭露在外

高雄超商3店員「雙掌擊颱」出名　16字重生祝詞曝

他北上當外送員2天工地墜樓亡　家屬悲痛認屍

更多熱門

相關新聞

2兒子爭吵怒罵「你都護著他」　母心碎離家

2兒子爭吵怒罵「你都護著他」　母心碎離家

台中市70歲鄧姓婦人和2個兒子同住，兒子們日前又因細故大吵，鄧婦左右為難，結果2個兒子都不爽，罵母親「你都護著他」，鄧婦難過得離家出走，走了3.5公里，原本想找女兒訴苦，後來一轉念走進旅館，姊弟發現母親失蹤焦急報警，警方調閱監視器發現鄧婦走進旅館，而鄧婦一看到女兒瞬間情緒崩潰。

來台自由行兼當車手　香港男露餡被逮

來台自由行兼當車手　香港男露餡被逮

同住卻少聊天　慈父金援愛子險遭騙96萬

同住卻少聊天　慈父金援愛子險遭騙96萬

拉行李箱街頭狂奔1km　警載他追公車找錢包

拉行李箱街頭狂奔1km　警載他追公車找錢包

警騎單車追警車　台中版「兩津勘吉」真相曝

警騎單車追警車　台中版「兩津勘吉」真相曝

關鍵字：

戰地機師寂寞女中三分局

讀者迴響

熱門新聞

撒哈拉沙漠淹水了　驚人空拍照曝光

即／雲林女工人掉進攪拌機！上半身粉碎慘死

雲林回收場女工人遭絞碎慘死！職安署勒令停工

《終極》女神國慶宣布：我結婚了　超閃鑽戒曝光

國慶文「台藝人第一PO是他」！

大谷翔平錯失得分大吼！網：不走運

渣男名醫折磨網紅妻　腦溢血亡

即／台中驚傳砂石車撞死女騎士

KID老婆平安生下女兒

即／再逆轉！朱亞虎發回更裁遭羈押禁見

5寶媽當保母溺死2歲童　9年前嘆：看虐童新聞很痛心

股票變壁紙！昶虹確定11／19終止上市　逾3萬股東血本無歸

網紅5寶媽當保母虐死2歲童！監視器曝愛心形象攏系假

公路局補助機車族　最高每人可領2500元

重陽節罕見遇天赦日　唯一禁忌曝！4種人去拜玉帝

更多

最夯影音

更多

送完小孩上學回家途中翻車　媽啜泣酒測值0.62：是宿醉

4高中生宿舍演奏《愛人錯過》　網讚變音樂會：門票怎麼算？

清邁洪災百頭大象泡水中撤離　盲象聽同伴呼喚逃生仍遭沖走

空軍上兵打靶身亡殯儀館相驗　親友攙扶媽媽悲痛陪伴一旁！

夏于喬赴韓又被誤認成「宋芸樺」！

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面