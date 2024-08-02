來台自由行7天兼當車手　香港男「ATM領2萬」太緊張露餡被逮

記者鄧木卿／台中報導

台中警方日前偵辦案件時經過一家超商，發現一名男子手拿多張卡片在ATM前提領，但神情緊張，左顧右盼，深覺可疑，上前盤查竟是詐團車手，令人意外的是，該名41歲陳姓男子來自香港，來台7天自由行，因為貪圖小利，當車手日領2千元，賺得輕鬆又可當旅費，結果才來第3天就被逮捕送辦。

▲▼台中警方逮捕一名詐團車手，經查發現是一名來台自由行的香港男子。（圖／民眾提供，下同）

台中市警察局第三分局7月29日到西屯區大隆路一帶辦案時，發現一名男子於ATM提款時神情緊張，東張西望，上前盤查，發現陳嫌說話帶點口音，仔細確認身分才發現他來自香港。

陳嫌7月27日搭機來台，預定旅遊7天，出發前看到社群軟體刊登招募廣告，聲稱在台灣操作提款機領現金，就可以輕鬆賺取日薪2000元工資，於是聽從群組指示來台中領款，沒想到才剛領2萬元，還沒看遍台灣名勝風景，也還沒吃到美食小吃就被逮捕。

警三分局表示，今年至今已查獲詐欺車手68人，導致車手人力大缺工，詐團因而不斷招募需錢孔急的民眾，以「輕鬆賺錢」、「工時彈性」、「風險低」等話術誘騙加入詐團行列，民眾切勿貪圖一時小利，日後面對無盡的民、刑事責任，得不償失。