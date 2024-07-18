警烈日下騎單車追警車　台中版「兩津勘吉」真相曝

記者鄧木卿／台中報導

台中市街頭日前上演警察在烈日下騎自行車狂追警車的有趣畫面，原來，85歲的張姓男子騎腳踏車外出，不敵酷暑自摔倒地，員警好心要送回家，張男卻執意不肯拋下車子，員警只好1人開警車載張男，1人騎腳踏車，當平安送張男回到家後，員警們自嘲說，有沒有像真人版「兩津勘吉」巡邏？

▲台中警方為了讓老人家願意坐上警車，只好在烈日下騎腳踏車。（圖／警方提供，下同）

台中市警察局第三分局東區分駐所警員陳彥瑋、李濰農，日前下午1點多巡邏時，獲報十甲東路上有個阿公跌倒，員警趕到現場聽報案人表示，阿公搖搖晃晃地騎著腳踏車，下一秒就自己摔倒，他們嚇得趕緊上前攙扶到路旁休息，阿公臉色發白堅稱自己沒事，擔心有個萬一，才找警方協助。

員警好意要載送張姓阿公送醫，但他不願送醫，不願將心愛的代步工具留在現場，更婉拒員警要送他返家的提議，員警們拗不過老人家的孩子性，又不放心獨自騎車返家，得知阿公住處就在1公里外，於是決定由李濰農開警車載阿公，陳彥瑋騎腳踏車，跟隨在後。

於是宛如日本動畫的情節真實上演，陳員騎著腳踏車在警車後方努力跟上警車，幸好沒幾分鐘就順利抵達阿公家，望著阿公顫巍巍走向家門的身影，員警慶幸沒讓阿公自行返家，也請鄰居代為照看，幫忙注意是否身體不適。對於這場突如其來的任務，員警也忍不住笑著說，「頓時變成兩津勘吉了！」