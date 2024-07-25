同住卻少聊天　台中男默默金援「兒子」險遭騙96萬

記者鄧木卿／台中報導

台中市1對王姓父子同住屋簷下，彼此話少，王父日前突然接獲「兒子」傳來的Line，希望緊急支援96萬元，王父答允後，晚上見到兒子，兒子沒提錢的事，他擔心一旦提了，兒子會覺得沒面子，因此隱忍不說，隔天到銀行匯款，被警覺性高的行員和警員擋下，王父這才打電話向兒子確認，果然沒這回事，王父事後細想，「口氣有點像而已！」

▲王姓父子同住屋簷下，2人卻很少聊天，父親差點被詐騙96萬元。（圖／警方提供）

台中市警察局第三分局立德派出所副所長陳學良、警員蔡孟涵，23日下午3點左右接獲臺灣銀行通報疑有民眾遭詐，原來，75歲王姓男子前天接到「兒子」從公司打來的電話，稱原本的LINE無法使用，所以提供新的ID互加好友，不久就來電請求支援96萬元的款項，並說過幾天就會還。

王男與兒子同住一個屋簷下，平常很少聊天，但知道兒子閒暇時經營網拍，雖然過去從沒聽聞有這麼大筆的金額進出，但新帳號是兒子的名字，兒子回到家後，沒有特別提起借錢的事，心想或許是羞於啟齒，所以他也不敢提問確認，擔心讓兒子失了面子，結果父子倆就這樣有默契的都不談。

王男決定幫兒子一把，於是前往銀行匯款，但機警的行員察覺出匯款帳戶並非王男的兒子，立即報警，警方也懷疑遇上「猜猜我是誰」的詐騙手法。

王男在回答員警詢問時，還接獲「兒子」來電關心匯款狀況，原本確信對方就是「兒子」的他，在員警提醒電話那頭會不會根本不是本人時，他才仔細想想坦言，「說真的，聲音有點不一樣。」

警方立即請王男與兒子聯繫確認，果然戳破詐騙集團的謊言，回想自己遇上的這場騙局，他懊惱地說，「口氣有點像而已！」