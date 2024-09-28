斬首6歲兒「抱頭顱」癱坐地板！巴西母虐殺稚子　3警目睹崩潰停職

▲米格爾生前與母親的合照。（圖／翻攝自巴西日報）



記者王佩翊／編譯

巴西東北部帕拉伊巴州發生一起駭人聽聞的兇殺案，一名26歲的年輕母親殘忍地殺害年僅6歲的兒子後，將其斬首。而警方接獲鄰居報案趕到現場時，發現孩子的無頭屍體就躺在廚房地板上，而嫌犯則坐在旁邊，將孩子的頭顱放在自己的膝蓋上。當警察試圖接近時，女子卻突然拿起2把刀砍向警察，警方隨後開槍，最終女子身中14槍，目前仍在醫院治療中。

根據《巴西日報》報導，巴西26歲女子瑪麗亞20日在帕拉伊巴州若昂佩索亞市的一間公寓內殺害6歲親生兒子米格爾。米格爾平時和祖父母同住，每周只有幾天才會和瑪麗亞共處。

根據鄰居證詞，案發前一天晚上8時左右，他們聽到瑪麗亞的公寓傳來孩子的哭聲。當時米格爾不斷呼救，說自己「很害怕」，一名鄰居聽到後感覺情況不對，於是敲門詢問是否需要幫助。

瑪麗亞隨後帶著兒子一起開門，但當時她看起來十分驚恐，而米格爾則是全身赤裸，正在哭泣。瑪麗亞向鄰居聲稱，兒子患有自閉症，因此在浴室內無法控制行為。由於沒有看到孩子身上有明顯的受虐痕跡，鄰居只能返家。

經過鄰居查看後，米格爾暫時停止哭泣，沒想到就在20日凌晨3時，鄰居再次被異常的聲音吵醒。鄰居表示，當時他們聽到了米格爾更淒慘的呼救聲，包括「媽媽，我害怕」、「救救我，媽媽，我愛你」等，驚覺情況不對，立刻報警。

警方在凌晨4時10分進入公寓內，沒想到隨即看到廚房內血跡斑斑，米格爾的頭顱跟身體分離，已經明顯死亡。當時米格爾的無頭屍體躺在廚房，而瑪麗亞則是抱著孩子的頭顱坐在地上。

正當警方慢慢靠近時，瑪麗亞突然舉起2把刀威脅警察。警方隨即果斷開槍，將其制伏。瑪麗亞身中14槍，被送往醫院搶救。然而當瑪麗亞被送往醫院時，還企圖用手術剪刀自殺。目前，她仍然在重症病房內，情況危急。

鄰居表示，在兇殺案發生之前，曾經多次目擊瑪麗亞在社區內行為怪異，她會手持刀子四處徘徊。報導指出，瑪麗亞有精神病史，且曾經接受治療。

警方指出，瑪麗亞1個月前才剛搬進這間公寓，與鄰居接觸不多，而作案動機目前還未釐清。由於這起案件太過殘暴血腥，有3名參與現場調查的警察接受心理輔導，並暫時停職休假。

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