專家：中美關係緊張令香港加速分散生產鏈

▲中美關係緊張加劇。（圖／CFP）



文／中央社

據指出，中國和美國關係緊張已令香港廠商加速分散生產鏈及拓展新市場，而東協和中東已成為新發展重點，但有廠商表示，東協和中東市場短期內難以取代傳統歐美市場。

明報今天在報導中引述貿易發展局首席經濟師趙永礎說，中美貿易角力及俄烏戰爭等因素正在影響香港的貿易，令廠商加速分散生產鏈，新興市場如東南亞的出口占比正在上升。

他說，港商分散生產鏈的現象多年前已開始在東協地區擴大，受中美關係緊張影響，這種情況進一步加速。

香港廠商會會長盧金榮也說，業界已因應政局變化而調整供應鏈策略並發展新興市場，但歐美市場占比較大，預計新興市場短期內難以取代歐美市場。

盧金榮說，目前香港的主要貿易夥伴仍然是中國大陸、東協及歐美，但對美貿易因為面對高關稅，出口減慢，運輸成本也比較貴。此外，港商更因中美貿易戰、俄烏戰爭等因素，重新部署供應鏈的應對策略，包括在東南亞拓展生產線，以分散風險。

他表示，東協的中產階層約有1.5億人，當地市場正在建立起來，具有消費潛力，但短期內難以取代歐美市場。

港府的統計處數字顯示，去年香港與10個主要國家或地區的貿易總額中，對美日韓貿易總額較2018年下跌，其中美日下跌約兩成。

相對的，今年前8個月，香港對東協的出口金額增加18.9%，對中東的出口增加3.7%。

中美關係多年前惡化後，香港當局明顯跟隨北京中央的步伐，大力拓展與東協和中東的的貿易和金融往來。