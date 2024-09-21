後座友沒戴安全帽衰到騎士　被抓包酒駕7次挨罰3萬

記者黃翊婷／綜合報導

中年男子阿昌（化名）過去有6次酒駕紀錄，今年7月間他在檳榔攤飲用啤酒之後，騎車載友人返家，沒想到卻因為友人沒戴安全帽被警員攔查，他也被抓包第7次酒駕。台中地院法官日前審理此案，並依法判處阿昌有期徒刑6個月，併科罰金3萬元。

▲阿昌因為後座友人沒戴安全帽，被警員抓包酒駕。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿昌先前有6次酒駕紀錄，最近1次是在2020年間，經法院判處有期徒刑6個月確定，2021年才易科罰金執行完畢，沒想到他仍不知悔改，今年7月間在檳榔攤飲用啤酒之後，竟騎車搭載友人返家。

不過，由於後座友人沒有戴安全帽，2人在返家途中被警員攔查。警員聞到阿昌身上酒味濃厚，於是施以酒測，測得吐氣所含酒精濃度為每公升0.34毫克。

台中地院法官認為，此案是阿昌第7次酒駕被抓，他明知酒駕對自身及其他人都具有高度危險性，仍漠視自己及公眾的安全，酒後騎車上路，考量到他已經坦承犯行，態度尚可，最終依駕駛動力交通工具而吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克以上罪，累犯，判處有期徒刑6個月，併科罰金3萬元，前者得易科罰金18萬元，後者得易服勞役30日，全案仍可上訴。

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