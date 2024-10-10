8白委穿「Justice」聲援柯　黃國昌喊話賴清德面對60%不信任他的人

▲立法院民眾黨團出席國慶典禮，穿印有英文「Justice」的服飾。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

113年國慶大典今（10日）登場，民眾黨團8位立委上午一起出席，並特別身著「Justice」的衣服，要隔空為遭羈押中的黨主席柯文哲聲援。民眾黨團總召黃國昌說，今天8位立委齊聚這裡，是代表對國家的愛，也期待台灣的民主法治能更深化；他喊話賴清德，「請不要忘記，當初您只有拿到40%的選票，如何面對這60%當初不信任您的人民，這是賴清德總統必須要以具體行動回應」。

黃國昌說，今天8位立委出席國慶慶典，代表民眾黨對這塊土地、對國家的愛，柯主席經常告訴每一位成員，要把國家利益置於政黨利益跟個人利益之上，今天8位民眾黨委員全體出席中華民國國慶，就是要展現這樣的精神與價值。

黃國昌表示，同時也希望，能讓總統賴清德聽到，團結絕對不是用口號喊，團結必須要用具體行動形塑，團結需要用更大的耐心以及真正要當一個全民總統應該要展現出來的氣度。

黃國昌說，令人非常遺憾，過去這幾個月看到賴清德總統上台後，選擇的方式是不斷創造對立、衝突甚至利用手中掌控的媒體與司法工具，作為追殺政治競爭者的工具，已經對台灣的民主法治造成非長嚴重的傷害。

黃國昌強調，今天8位立委齊聚這裡，是代表對國家的愛，也期待台灣的民主法治能更深化，代表的是希望生活在這國家的每一位人民有更好的生活，「同時也希望，民進黨政府、少數政府掌握政權後，請用更謙虛的態度面對多數的民意」。

黃國昌喊話賴清德，「請不要忘記，當初您只有拿到40%的選票，如何面對這60%當初不信任您的人民，這是賴清德總統必須要以具體行動回應」。