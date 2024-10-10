賴清德將發表國慶文告　黃國昌：應讓人民生活更好非繼續製造衝突

▲立法院民眾黨團出席國慶典禮，身穿印有英文「Justice」的衣服。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

113年國慶大典今（10日）登場，民眾黨團8位立委上午一起出席，並特別身著「Justice」的衣服，要隔空為遭羈押中的黨主席柯文哲聲援。而針對賴清德稍後文告內容可能的方向，黃國昌說，作為總統，應該讓台灣的每一個人的生活變得更好，而不是繼續創造對立衝突、在自己國家內部找敵人。

對來總統賴清德的兩岸論述，黃國昌說，一個總統對於整個國家的前景、定位，發表他的看法的時候，必須要以團結在這個國家裡面每一個人以及讓生活在這國家的每一個人，能夠有更好的生活來當作指導原則。

「今天早上看新聞看到賴清德總統說，他所提出的論述主要是因為看到有些藝人像吳慷仁的表態，所以才做出這樣的回應。」黃國昌說，要提醒賴總統的是，作為國家領導人要有領導人的高度，把自己的發言推給其他的藝人，甚至讓其他藝人必須要再成為問題的焦點，「我覺得這不是一個國家領導人應該有的格局以及風範」。

黃國昌說，最重要的事情是，一個國家的領導人作為總統，到底要怎麼團結在這島嶼上的每一個人民？讓每一個人民相信我們的國家，在大家攜手共同努力下，會變得更美好，每一個人的生活也會變得更好，而不是繼續創造對立衝突、在自己國家內部找敵人，「我覺得這是賴清德總統我們期待他在今天國慶慶典發表文告的時候，能夠展現出來的高度」。