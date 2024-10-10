為了300萬！撂20人球棒隊恐嚇討債　彰化前議員竟瞎扯「接神」

▲彰化前議員蔡家豪涉妨害秩序遭判刑。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣前縣議員蔡家豪，2019年間向一名陳姓地主買土地，預付訂金300萬元，事後卻未成交，地主簽下本票作為擔保，但蔡等不及陳還錢，指示助理撂了近20名兄弟前往地主家亂砸，還叫囂脅迫對方還錢。彰化地院審理，將蔡依恐嚇、脅迫等罪，判處1年3月有期徒刑，緩刑2年，其餘盧男等多人，則分別判處5月至1年8月不等刑期。

起訴書指出，蔡於2018年時任議員期間，給了陳姓地主300萬元買土地訂金，但後來雙方買賣不成，隔年，地主開了一張本票作為擔保，到了2021年地主通知蔡7月可返還訂金，蔡不滿拖延過久，提前在6月18日，傳訊息「沒辦法一次給就不用講」。

同年6月21日指示助理盧及吳，開車前往陳住處砸屋、又拿出球棒對陳說「你過來試試看、我就讓你死」。7月5日再指示盧、洪再召集13名兄弟，開車前往地主家前場按喇叭、叫囂，讓陳男心生害怕。

▲彰化前議員蔡家豪黑色廂型座車。（圖／ETtoday資料照）

蔡在偵訊中只承認盧、林是他的辦公室助理，其餘一律否認，他說7月5日當天大家是要去接神，他也坐在車內，要去找陳，並沒有授意要盧做出任何恐嚇情事。

法官審理，蔡家豪等人自白犯案，蔡、盧、吳等3人，與陳姓地主達成和解，無故侵入他人住宅罪及毀損罪部分已撤回告訴，蔡家豪依在公共場所聚集3人以上首謀施脅迫罪等罪共2罪，定應執行1年3月徒刑，得緩刑2年，另外盧男手持球棒，又犯意圖攜帶兇器施強暴罪等，判處應執行1年8月徒刑，其餘人分判5月至10月不等徒刑。