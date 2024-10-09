清邁50年最嚴重水災！洪水沖來1具棺材　居民崩潰「屍主不見了」

▲泰國觀光重鎮清邁發生50年來最嚴重水災，淹水高度到了成人的臀部。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

泰國北部最近降下暴雨，包括觀光重鎮清邁（Chiang Mai）也發生50年來最嚴重水患，水深高度還一度來到成人臀部，泰國大象成為受困遊客、居民的救生艇，不過清邁的大象保護區也傳出兩隻大象被淹死，還造成至少3人死亡，隨著洪水消退，當地民眾赫然發現一具棺材被沖到樹下，詭異場景讓他不敢隨便移動，呼籲失主趕快來認領。

▲清邁一所中學附近漂來一口棺材，嚇壞民眾。（圖／翻攝自กลุ่ม เชียงใหม่108 CM108臉書）

《Thaiger》報導，有清邁民眾8日在臉書地方社團發文，表示在塔沙拉（Tha Sala）蒙福特學院（Montfort College）中學附近發現一副棺材，嚇得直呼「誰的棺材麻煩趕快來拿，我們不敢動」。

許多網友見到貼文後不像原PO感到害怕，還狂發地獄梗，「死者現在安全嗎？」、「『主人』是不是已經跳水逃走？」、「失主在裡面」、「這是隨機盲盒，打開來有機會贏得一番賞」。

▲泰國觀光重鎮清邁發生50年來最嚴重水災，淹水高度到了成人的臀部。（圖／達志／美聯社）

這篇貼文隨後也引發清邁市府關注並表示，這副棺材原本就是空的，沒有死者使用過，目前已送到公墓妥善保管，並呼籲失主前來認領。根據報導，從3日開始，洪水淹入清邁市區，這處知名的觀光重鎮，最近因為連日降雨發生水災，是50年來最嚴重的一次，多處景點受損，泰國政府出動水上交通工具，協助旅客撤離，其中還有台灣團。

▲泰國大象也成了受困遊客、居民的救生艇。（圖／達志／美聯社）

我國交通部觀光署也證實，台灣有一旅行團短暫受困，目前該團已結束行程、搭機返台。據了解，當地政府出動軍用卡車，在4日、5日之前，將遊客分批撤離，另外，泰國大象也成了受困遊客、居民的救生艇，原因是水深一度達到成人胸部，大象行走在淹水區域，游刃有餘，不過這場50年來最嚴重洪水，也造成清邁大象保護區內，有兩隻大象被淹死。

▲清邁一所中學附近漂來一口棺材，嚇壞民眾。（圖／翻攝自X）

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