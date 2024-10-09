　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

清邁50年最嚴重水災！洪水沖來1具棺材　居民崩潰「屍主不見了」

泰國觀光重鎮清邁發生50年來最嚴重水災，淹水高度到了成人的臀部。（圖／達志／美聯社）

▲泰國觀光重鎮清邁發生50年來最嚴重水災，淹水高度到了成人的臀部。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

泰國北部最近降下暴雨，包括觀光重鎮清邁（Chiang Mai）也發生50年來最嚴重水患，水深高度還一度來到成人臀部，泰國大象成為受困遊客、居民的救生艇，不過清邁的大象保護區也傳出兩隻大象被淹死，還造成至少3人死亡，隨著洪水消退，當地民眾赫然發現一具棺材被沖到樹下，詭異場景讓他不敢隨便移動，呼籲失主趕快來認領。

清邁一所中學附近漂來一口棺材，嚇壞民眾。（圖／翻攝自กลุ่ม เชียงใหม่108 CM108臉書）

▲清邁一所中學附近漂來一口棺材，嚇壞民眾。（圖／翻攝自กลุ่ม เชียงใหม่108 CM108臉書）

《Thaiger》報導，有清邁民眾8日在臉書地方社團發文，表示在塔沙拉（Tha Sala）蒙福特學院（Montfort College）中學附近發現一副棺材，嚇得直呼「誰的棺材麻煩趕快來拿，我們不敢動」。

許多網友見到貼文後不像原PO感到害怕，還狂發地獄梗，「死者現在安全嗎？」、「『主人』是不是已經跳水逃走？」、「失主在裡面」、「這是隨機盲盒，打開來有機會贏得一番賞」。

泰國觀光重鎮清邁發生50年來最嚴重水災，淹水高度到了成人的臀部。（圖／達志／美聯社）

▲泰國觀光重鎮清邁發生50年來最嚴重水災，淹水高度到了成人的臀部。（圖／達志／美聯社）

這篇貼文隨後也引發清邁市府關注並表示，這副棺材原本就是空的，沒有死者使用過，目前已送到公墓妥善保管，並呼籲失主前來認領。根據報導，從3日開始，洪水淹入清邁市區，這處知名的觀光重鎮，最近因為連日降雨發生水災，是50年來最嚴重的一次，多處景點受損，泰國政府出動水上交通工具，協助旅客撤離，其中還有台灣團。

泰國大象也成了受困遊客、居民的救生艇。（圖／達志／美聯社）

▲泰國大象也成了受困遊客、居民的救生艇。（圖／達志／美聯社）

我國交通部觀光署也證實，台灣有一旅行團短暫受困，目前該團已結束行程、搭機返台。據了解，當地政府出動軍用卡車，在4日、5日之前，將遊客分批撤離，另外，泰國大象也成了受困遊客、居民的救生艇，原因是水深一度達到成人胸部，大象行走在淹水區域，游刃有餘，不過這場50年來最嚴重洪水，也造成清邁大象保護區內，有兩隻大象被淹死。

清邁一所中學附近漂來一口棺材，嚇壞民眾。（圖／翻攝自X）

▲清邁一所中學附近漂來一口棺材，嚇壞民眾。（圖／翻攝自X）

延伸閱讀
名醫是渣男1／氧氣女神當小三頻挑釁正宮　網紅醫師妻遭折磨10年腦溢血亡
名醫是渣男3／傳鹹濕照、超音波挑釁正宮　「氧氣女神」惡劣小三行徑公開
「阿姨我不想努力了！」小鮮肉娶大20歲房東　魯蛇變包租公：純屬愛情

 
ET快訊
一堆人不知道！台北通「1功能」被推爆　網喊：馬上載回來
獨／吳宇舒尪醉譙計程車運將　當庭支付1萬元「法官比我誠懇」
蔡康永認身邊有對象！
工讀嫩妹愛上大20歲人夫！偷溜進他家「躺正宮床上獻身」
快訊／雲林民宅大火　1女受困昏迷
前主播昔罹肺腺癌0期！　一方法盡早發現：不要逃避

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

清邁50年最嚴重水災！洪水沖來1具棺材　居民崩潰「屍主不見了」

1.5兆買7-11　巨頭ACT提高收購價！若成真是史上最大日企被收購案

iPhone用戶注意！「這功能」有漏洞　一打開個人數據主管全看光

健身一半突昏倒！運動員被「冷水淋15hrs」才發現　搶救2周後死亡

日高中正妹變健美女王　超狂身材曝！網歪樓讚嘆攝影師「很會」

「借朋友妻女」拍片被抓包！　美國會候選人挨轟假人設真騙票

瞄準以軍！真主黨轟炸黎巴嫩邊境　以色列北部響空襲警報

快訊／諾貝爾化學獎正式揭曉！　英美3學者共享殊榮

被誣陷偷錢！23歲女「當眾脫光」表清白　內衣褲甩警面前

Google非法壟斷搜尋市場　美司法部擬訴請分拆

送完小孩上學回家途中翻車　媽啜泣酒測值0.62：是宿醉

謝祖武悼念「鐵頭」汪建民：最好的搭檔　長嘆一口氣「無法想像會這麼快..」

汪建民過世！享年56歲　辛苦抗癌7個月..曾崩潰：拜託帶走我

徐乃麟自認「跟楊繡惠真的很熟」　喊話「再來《衝衝衝》」：跟妳鬥嘴很好笑

空軍士兵清泉崗基地打靶　遭子彈貫穿臉部送醫不治

輔大馬來西亞女僑生遭撞亡　男友淚：願來世還能在一起

空軍上兵打靶亡...是家中認養獨子　里長陪母認屍：不敢讓阿嬤知道

憾汪建民不敵病魔離世　小禎：他活在大家心中

徐乃麟聞汪建民癌逝哽咽落淚　曾「資助汪媽半年醫療費」：微不足道..

徐乃麟.楊繡惠大和解？邀清再上《衝衝衝》

清邁50年最嚴重水災！洪水沖來1具棺材　居民崩潰「屍主不見了」

1.5兆買7-11　巨頭ACT提高收購價！若成真是史上最大日企被收購案

iPhone用戶注意！「這功能」有漏洞　一打開個人數據主管全看光

健身一半突昏倒！運動員被「冷水淋15hrs」才發現　搶救2周後死亡

日高中正妹變健美女王　超狂身材曝！網歪樓讚嘆攝影師「很會」

「借朋友妻女」拍片被抓包！　美國會候選人挨轟假人設真騙票

瞄準以軍！真主黨轟炸黎巴嫩邊境　以色列北部響空襲警報

快訊／諾貝爾化學獎正式揭曉！　英美3學者共享殊榮

被誣陷偷錢！23歲女「當眾脫光」表清白　內衣褲甩警面前

Google非法壟斷搜尋市場　美司法部擬訴請分拆

她靠「1輕鬆運動」瘦了14公斤！醫：還甩掉糖尿病

護樹也能減災！新北護樹教育課程10／14開放報名

新北市府與亞東紀念醫院合作　簽署MOU推動自主健康管理

農漁牧災損品項單價　陳亭妃要求每年需滾動式檢討

吉伊卡哇助攻！亞洲藏壽司前3季營收寫新高　85度C美國加速展店

獨／朱凱翔醉譙計程車運將拒和解　出庭軟化賠1萬全因「法官比我誠懇」

瑤瑤飛南韓「錢包疑遭偷」　遇颱風改機票滯留：我心臟有夠大顆

PC本業超旺！華碩9月、Q3品牌營收年增逾2成　雙創歷史新高

台南淹水嚴重　陳怡珍盤整改善排水系統

邱智呈、蘇智傑接力轟　統一8投聯手完封味全

伴娘車頭燈太亮！深V細肩帶溢出渾圓胸　誠實婚攝直對焦…新人淪配角

國際熱門新聞

「最有錢國家」排行出爐！台灣名次跌破眼鏡

宏國白蝦輸台暴跌67%　55年來最糟

北韓宣布：今起「完全切斷」通南韓道路

以色列狂轟扛不住了！　真主黨高層態度大變：支持停火

被誣陷偷錢！23歲女「當眾脫光」表清白

iPhone這功能有漏洞　一用個人數據全洩漏

4000人斬富豪暴斃！25歲AV嫩妻涉毒殺

孔洞噴火柱　船員1秒飛天重摔慘死

2025世界大學排行　台大全球第172下滑20名

即／日航客機「飛台灣途中」尾翼異常！急返日

大馬19個月大女嬰確診「卵巢癌三期」

3台灣人涉嫌販毒曼谷被逮！

高中正妹變健美女王　網歪樓讚攝影師：很會

男友吃薯條「1舉動」惹毛櫻花妹　怒提分手

更多熱門

相關新聞

被誣陷偷錢！23歲女「當眾脫光」表清白

被誣陷偷錢！23歲女「當眾脫光」表清白

泰國一名50歲男子在烏隆他尼府與另一名23歲的印度籍女子發生糾紛，因此找來警方協調。男子聲稱，女方偷竊他的3000泰銖（約新台幣2888元），而女方不滿被誣陷，竟氣得當眾將身上衣服脫光，以示清白。她圍著一條浴巾，將內衣褲甩到警方面前，甚至想要把毛巾也拉開讓警察檢查。最終在警方的安撫下才恢復情緒，而警察也要求男子當場向被害女子道歉。

親友打臉渣醫稱外遇是10年前

親友打臉渣醫稱外遇是10年前

26歲男搞大小女友肚！女方外婆討36萬：當聘金

26歲男搞大小女友肚！女方外婆討36萬：當聘金

「AI教父」獲諾貝爾物理獎　畢業當過木匠

「AI教父」獲諾貝爾物理獎　畢業當過木匠

醫：台人體質因空污易產生肺腺癌

醫：台人體質因空污易產生肺腺癌

關鍵字：

周刊王清邁洪水東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

渣男名醫折磨網紅妻　腦溢血亡

汪建民「喪葬費籌不出來」社會局出手了！

快訊／央行房貸管制3大鬆綁　排除繼承、換屋

雙十節只放1天「大家要幹嘛？」答案超驚訝

「最有錢國家」排行出爐！台灣名次跌破眼鏡

獨／楊千霈回應婚變！「的確跟小孩都住台北」

汪建民女友首發聲臨終前跟她求婚　

股票變壁紙！昶虹確定11／19終止上市　逾3萬股東血本無歸

洪榮宏21歲正妹女兒結婚了！「絕美婚紗照」曝光

網紅6寶媽當保母虐死2歲童！監視器曝愛心形象攏系假

蔡尚樺球賽穿超辣！

陳沂揭「舉牌紅包不到1200去垃圾桶」新娘是網紅！

無法杜絕蟑螂　雙月無預警宣布創始「青島店」即日起關店

汪建民生前最後一場錄影拄枴杖現身　

欠2000萬！汪建民病逝付不出喪葬費

更多

最夯影音

更多

送完小孩上學回家途中翻車　媽啜泣酒測值0.62：是宿醉

謝祖武悼念「鐵頭」汪建民：最好的搭檔　長嘆一口氣「無法想像會這麼快..」

汪建民過世！享年56歲　辛苦抗癌7個月..曾崩潰：拜託帶走我

徐乃麟自認「跟楊繡惠真的很熟」　喊話「再來《衝衝衝》」：跟妳鬥嘴很好笑

空軍士兵清泉崗基地打靶　遭子彈貫穿臉部送醫不治

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面