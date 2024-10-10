石破茂外交處女秀！赴寮國參加東協峰會　與李強、尹錫悅單獨會談

▲石破茂搭機前往寮國出席東協峰會。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

東協高峰會議6日至10日在寮國永珍登場，新上任的日本首相石破茂9日深夜搭乘專機出發。而他出發前表態，將會藉此機會，在寮國與南韓、中國、印度、澳洲、越南以及寮國的領導人個別進行高峰會談。根據南韓政府說法，日韓高峰會預計在10日舉行。

根據《全日本新聞網》報導，石破茂為了執行上任後的首次海外行程，9日宣布解散眾議院後，當晚便搭機前往此次東協峰會的舉辦地寮國永珍，展開外交處女秀。而他出發前也強調，會進一步加強日本與東協各國維繫至此的信任關係。

石破茂預計10日下午在東協與中國總理李強、南韓總統尹錫悅等各國領袖會面。石破茂也預計單獨與各國領導人會面，根據分析，他除了會在日中峰會上要求李強盡快解除針對日本水產的進口禁令外，也會對深圳兒童遭刺殺事件，要求中方調查到底。

根據《每日新聞》報導，石破茂9日晚間出發前往寮國前，在首相官邸向記者表示，此次除了參加東協峰會外，還會與南韓、中國、印度、澳洲、越南以及寮國領導人進行個別峰會。

石破茂10日將會出席日本與東協間的峰會，同時也會出席東協與日中韓3國間的多人峰會。

根據韓媒報導，南韓總統尹錫悅也宣布，10日至11日間將會在寮國與日本、加拿大、澳洲、寮國、越南以及泰國等國的領導人舉行一對一峰會。而目前仍在新加坡出訪的尹錫悅，預計10日下午才會搭機前往寮國。